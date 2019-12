Stigla potvrda od Evrolige, slede još tri promene u Zvezdi, ima i iznenađenja!

Preneli smo, Vladimir Štimac je po treći put stigao u redove Crvene zvezde, potpisao je ugovor sa šampionom Srbije i Jadrana do kraja tekuće sezone.Nosiće dres sa brojem 91, a debitovaće već u petak protiv Zenita u 16. kolu Evrolige.To je samo prva u nizu promena u Zvezdinom rosteru, a prema sajtu Evrolige očekuju nas još tri.Naime, na sajtu elitnog takmičenja u rosteru Crvene zvezde mts se nalazi još jedno novo ime, to je Amerikanac Kevin Panter, čiji dolazak je najavljen iz redova Olimpijakosa.Čeka se još samo zvanična potvrda kluba sa Malog Kalemegdana.To nije sve, kako su dvojica igrača precrtana sa spiska na sajtu Evrolige, u pitanju su Mohamed Faje i Derik Braun.Dvojac nije bio ni u protokolu za duel sa Primorskom u minulom kolu ABA lige, pa je jasno da ih više nećemo gledati u crveno-belom dresu.Iznenađenje je to što je Majkl Odžo još uvek među igračima Zvezde na sajtu Evrolige, iako je najavljeno da će prvi napustiti redove srpskog šampiona, ali ako ne dođe do novih promena, izgleda da će snažni centar dobiti priliku da se dokaže kod trenera Dragana Šakote.Prema sajtu Evrolige, ovako izgleda roster Crvene zvezde pred duel 16. kola sa Zenitom:Bekovi:Krila i krilni centri:Centri: