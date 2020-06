Stigla nova ponuda Trinkijeriju, njima Partizan ne može da parira?

I dalje se ređaju vesti, ali ostaje neizvesnost kada je Andrea Trinkijeri u pitanju.



Partizan čini sve da zadrži Italijana, ali ostaje pitanje i budžeta za narednu sezonu, kao i ponuda koje će imati, ili već ima odlični trener.



On je nekim porukama na Tviteru ostao dvosmislen, Partizan je već izgubio Voldena i još par stranaca, problem je svakako neizvesnost sa kojom se suočavaju crno-beli posle prekida sezone.



Juče su stigle vesti o Bajernu, Trinkijeri je vodio četiri godine Brose, pre dolaska u Beograd.



Ali, to nije sve, danas mediji pišu da je Italijan na meti Fenerbahčea koji traži zamenu za Obradovića. Nije jedini kandidat, tu je Jasikevičijus koji ima ugovor sa Litvancima, a priča se da će čekati Barselonu.



U svakom slučaju, uskoro bi trebalo da bude poznato, postoji nekoliko prepreka, najveća je novac, odnosno ambicija Partizana naredne sezone.



Ko, ako ode Italijan?



Spekuliše se da bi sadašnji pomoćnik Vlado Šćepanović trebalo da dobije šansu i da bi to bilo logično rešenje...