Statistika - Srbija ima najslabijeg defanzivca NBA lige i još jednog u top 3!

Dvojicu srpskih reprezentativaca posebno bije glas da igraju slabije odbranu, dok su u napadu fenomenalni. To su Nikola Jokić i Nemanja Bjelica.



Ima li osnova iskazati ovako nešto?



NBA analitičar i kolumnista Šejn Jang je objavio listu najslabijih defanzivaca po jednom statističkom parametru, dopuštenim poenima po obruču.



Upravo je Bjelica najslabiji po tom parametru, dozvolio je 71,7 posto poena (215/300), dok je iza njega Kevin Lav sa 71,3%. Nikola Jokić je na trećem mestu sa 65,3% (250/383).



Daleko od toga da je ovo jedini pokazatelj dobre igre u odbrani, ali je nešto na šta treba naši reprezentativci da obrate pažnju.

Now, the worst rim-protectors based on success rate allowed (min. 250 shots):



• Nemanja Bjelica – 215/300 (71.7%)

• Kevin Love – 214/300 (71.3%)

• Nikola Jokic – 250/383 (65.3%)

• PJ Tucker – 165/259 (63.7%)

• Al Horford – 199/313 (63.6%)