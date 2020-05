Šta je sve Majkl Džordan izmislio u dokumentarcu "Last Dance"?!

Čitav svet priča o dokumentarcu "Last Dance" koji je završen, 10 epizoda na Netflixu. Sem Smit čovek koji je napisao čuvenu knjigu "Džordanova pravila" u kojoj je otkrio mnoge stvari, maltretiranje saigrača, konflikte sa okolinom i slične stvari, tvrdi da je Džordan lagao u dokumentarcu.



"Neću sve da vam kažem, ne bi bilo u redu", izjavio je Smit kome je Džordan navodno pretio da će dobiti otkaz kada je knjiga izašla.



"Pogledao sam sve epizode, lagao je i izmišljao. Ne sve naravno, ali postoje priče koje su totalna glupost i nemaju nikakvog smisla".



"Znate ono kad se kaže, bazirano na istinitim događajima, e pa ovo je film, nije dokumentarac", nasmejao se Smit.



Šta je Džordan slagao?



Pre svega o trovanju picom pred meč protiv Jute.



"Ima još mnogo stvari u kojima je Džordan prećutao svoju ulogu, iako su se desile", tvrdi Smit.



I Horas Grant, bivši saigrač koji se pojavio u filmu kaže da je Džordan "zmija" i da je lagao o mnogim stvarima. Doduše, Grant je povređen jer je u filmu podvučeno da je on bio izvor za knjigu "Džordanova pravila", mada većina sagovornika kaže da nije u pitanju jedan igrač, da to nije moguće, već da je Sem Smit razgovarao sa nekolicinom. MJ zbog svog ponašanja nije bio baš omiljena figura...















Mi smo za vas izdvojili deset stvari zbog kojih bi trebalo obavezno da pogledate dokumentarac.



1. Da, Majkl Džordan bi uradio sve da pobedi, od maltretiranja saigrača, do nipodaštavanja, čak i fizičkog obračuna. Moralo se igrati po njegovim pravilima, a Skot Barel, Horas Grant i Vil Perdju su potvrdili ono o čemu se govorkalo devedesetih, Džordan je bio pravi diktator. Samo MJ je to prokomentarisao kao, "pobeđivanje ima svoju cenu".



2. Čikago Bulsi su bili "kokainski cirkus" kada je stigao u ligu, tim bez ambicija i dobrih igrača, on je odbio da se uklopi u tu kulturu, i uspeo da ih dovede na pijedestal, menjajući se zajedno sa timom.



3. Skoti Pipen je bio njegov broj “2”, ali ga je Džordan u filmu nazvao sebičnim, kada je Pipen nagovestio odlazak jer nije bio ni među najplaćenijih 100 igrača lige, pošto je potpisao višegodišnji ugovor pre nego što je veliki novac ušao u ligu. Tako se došlo u paradoksalnu situaciju da čovek bez koga MJ ne bi pobeđivao bude tek šesti igrač po plati u Čikagu, što ga je činilo ogorčenim i stvaralo problem.



4. Posebna priča je o Toniju Kukoču koga su Pipen i Džordan rešili da ponize na OI u Barseloni, kada ga je Čikago izabrao na draftu. Hteli su da mu pokažu koliko je daleko od NBA lige. Posebno je Pipen bio motivisan jer je verovao da Džeri Kraus dovodi Kukoča da bi njega eliminisao.



5. Džordan je demantovao da je imao problem sa kockom, rekao je da samo voli da se takmiči, iako je gubio velike svote u golfu. To je kreiralo probleme i spekulacije u medijima što ga je nateralo da se prvi put povuče, mada je odluku doneo nakon brutalnog ubistva oca, za koga se čak spekulisalo da su u pitanju kockarski dugovi, iako za to nikada nije nađen nijedan dokaz.



6. Priča o “Najku” je neverovatna, naime Džordan je želeo “Adidas”, oni nisu bili posebno zainteresovani, “Konvers” je bio vodeća firma u NBA, ali već su imali sve vrhunske igrače pod ugovorom. “Najk” je platio Džordanu više, njegov agent otkriva da su očekivali prodaju od 3 miliona u prvoj sezoni, prodali su patike za 126 miliona dolara!



7. Džordan ne krije da nije voleo Ajseju Tomasa koji nije čestitao pobedu u finalu, ali kaže da nije uticao da zvezda Detroita ne ode u Barselonu na OI, samo je rekao da i ostali vrhunski igrači nisu voleli Tomasa i da bi narušio jedinstvo tima.



8. Priče o Denisu Rodmanu su takve da se ne mogu prepričati, najbolja je kad je otišao u Las Vegas jer mu je bio potreban odmor usred sezone, Džordan je rekao da ako ga puste, neće se vratiti, na kraju ga je on nekako dovukao natrag.



9. Priča o bejzbolu je priča o razočaranju, ali njegov trener u nižoj ligi, kaže da bi posle par sezona bio spreman za MLB i možda da nije bilo bejzbol štrajka I da se nije vratio po nove tri titule, priča bi bila drugačija.



10. Otkriven je i slučaj čuvenog meča sa Jutom koji je igrao bolestan. Džordan je delovalo lose pre meča, ali je dao 38 poena. Postojale su teorije o gripu, partijanju, ali je rekao da je pojeo pokvarenu picu, da je povraćao čitavog dana i da je jedva stajao na nogama. Čikago je dobio taj meč, a Džordan je slavljen kao natčovek (Za tu priču Sem Smit tvrdi da je izmišljena)



Kada je košarka u pitanju, on to i jeste, a van terena, kako je i sam rekao, grešio je kao i svi drugi, ali je uvek želeo da bude bolji, po svaku cenu. Ponovimo, obavezno pogledajte, fantastičan dokumentarac…