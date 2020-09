Šta je Partizanova prednost u Evrokupu?

Košarkaši Partizana u sredu počinju novu sezonu gostovanjem Huventudu u prvom kolu Evrokupa.





"Iščekujemo željno utakmicu, svi smo srećni što ćemo da igramo ponovo. Idemo da pobedimo", rekao je Trifunović za Partizan TV.



"Dobili su Unikahu i Sevilju, izgubili od Reala, što je očekivano... Klasična su španska ekipa, trče dosta, šutiraju i mislim da će biti i te kako teška utakmica. Međutim, ako udjemo koncentrisano i u kontakt, mislim da možemo da pobedimo", rekao je Trifunović.



Upitan da li Partizan može da nametne svoj ritam i odigra utakmicu na manji broj poena, Trifunović je naveo da je to i cilj crno-belih.



"To nam je cilj, da zaustavimo tranziciju i da uđemo u kontakt... Mislim da smo jedna od fizički najjačih ekipa u Evropi i to treba da iskoristimo", rekao je Trifunović.



Utakmica Huventud - Partizan igra se u sredu od 20.45.



-