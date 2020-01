Šta će Meloun doneti reprezentaciji Srbije?

Košarkaški savez Srbije je juče obelodanio da će se stručnom štabu Igora Kokoškova tokom kvalifikacionog turnira za plasman na Olimpijske igre pridružiti prvi trener Denver Nagetsa Majk Meloun.Ipak, danas je stigao demanti od samog američkog trenera, koji je nakon pobede Denvera protiv Šarlota istakao da još ništa nije dogovoreno.", kratko je rekao trener Nagetsa.Američki mediji pišu da je razgovarano, ali da ništa zvanično nije dogovoreno.Nedavno su stigle i nove informacije, navodno će Meloun ipak pomoći "Orlovima" na kvalifikacionom turniru, više u nastavku.Jedan deo javnosti je protiv uključivanja stranog trenera u stručni štab, ali iz čisto košarkaškog aspekta gledano, utisak je da će dolazak Melouna biti pun pogodak za naš državni tim.Razloga je više, prvi je taj što je Meloun jedan od najzaslužnijih ljudi za Jokićev uspon do najviših visina NBA lige, verovao je u mladog Somborca, pružio mu šansu, prepoznao je njegov kvalitet i talenat i hrabro odlučio da gradi svoj tim oko njega.Danas je jasno da je napravio sjajnu stvar, Jokić je izrastao u najbolju "peticu" na planeti, a Denver Nagetsi su predvođeni našim košarkašem izrasli u jedan od najboljih timova najjače košarkaške lige na svetu.

Dakle, Meloun će bez sumnje biti od velike pomoći Kokoškovu pri sastavljanju tima oko Jokića, što je očigledno ideja novog selektora i mora se priznati da je ideja sasvim na mestu. Moramo do maksimuma iskoristiti potencijal našeg najboljeg igrača i jednog od najboljih na svetu, što nažalost nismo učinili na Mundobasketu u Kini.Meloun će pored toga dodatno približiti neke NBA principe našoj reprezentciji, principe koje su reprezentacije poput Španije i Francuske odavno usvojile.Trener Denver Nagetsa je i specijalista za defanzivu, iako je opšte mišljenje u Evropi da se u NBA ne igra odbrana, sasvim je jasno da to nije slučaj, a Meloun spada u red najboljih defanzivnih koordinatora među NBA trenerima, što je potvrdio i bivši igrač Klivlend Kavalirsa Saša Pavlović Setimo se i da je Igor Kokoškov sa reprezentacijom Slovenije osvojio Evropsko prvenstvo 2017. godine, a kako je to uradio?Sistemom koji je postavio izvukao je najbolje iz svojih najboljih pojedinaca, igrao je modernu, brzu košarku sa puno tranzicije i šuteva van linije za tri poena, pa je tako i oformio tim, imao je pregršt bekova i odličnih šutera, dok je recimo naša reprezentacija u Kinu otišla sa četiri beka (Bogdanović, Micić, Gudurić i Jović).To je i u defanzivnom i ofanzivnom smislu hendikep, moderna košarka je brza, sa puno preuzimanja u odbrani i praktično 90% rostera jednog kvalitetnog tima može da "opali" za tri poena, a kada još u svom timu imate Jokića, sa trenerom koji ga je lansirao u zvezde, jasno je da imate recept za uspeh.Utisak je da će Melon biti veliko pojačanje za našu reprezentaciju, koje će po svemu sudeći izgledati daleko drugačije negu u Kini.