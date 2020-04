Šta će biti sa ovom sezonom i hoće li biti proglašen šampion? Nova razmišljanja iz Partizana...

U celoj situaciji, on smatra da će najlakše moći da se reši pitanje klubova iz donjeg dela tabele ABA lige, koji su bili kandidati za ispadanje.





''Jednostavno se može doneti odluka da se ABA liga proširi, pa da naredne sezone ispadne veći broj ekipa. To je bezbolno i možda pravedno, jer treba da uđu u ABA ligu oni koji su zaslužili, a da ne ispadne niko, jer to nije rešeno na terenu'', istakao je Koprivica u razgovoru za '' istakao je Koprivica u razgovoru za '' Tanjug ''.





Ali, kako proglasiti šampiona ako u dogledno vreme ne bude moglo da se igra? To je već mnogo teže pitanje...





''Moguće je više rešenja, ali dva su osnovna. Ili će se sezona poništiti ili će priznati Partizanu da je bio najbolji u regularniom delu.







Sa tim se verovatno neće složiti klubovi koji su imali šansu da zauzmu to mesto posle plej-ofa. Sve je neizvesno. Ja sam u Partizanu i da ga proglase šampionom, to nije isti osećaj kao kada to na terenu zaslužite.



Ostaje nedorečenost i ne može se tome radovati neko ko iskreno voli sport i živi u njemu.







Sa druge strane, problem je i da sve to što smo radili bude poništeno. Šta smo radili - ništa, zašto smo bili najbolji...Ili ovi drugi klubovi, koji su postigli neki uspeh, rezultat... Zašto da se sve to odjednom negira... Ni to nije lako.







Bilo koje rešenje niti je pravedno niti jednostavno. U ovom trenutku ljudski životi su najvažniji. Vratiće se sport, biće još, sezona i ovo će se jednom juče zvati'', naglasio je Koprivica i dodao da je u celoj situaciji najteže treneru Partizana Andrei Trinkijeriju, čija je porodica u Italiji koja je u Evropi najteže pogođena koronavirusom.



