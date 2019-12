Srpski derbi u ABA ligi, Milojević ima recept za pobedu!

Košarkaši Mege u ponedeljak 30. decembra od 21 čas u Hali sportova "Ranko Žeravica" dočekuje FMP u okviru 13. kola ABA lige.



Trener Mege Dejan Milojević je pred duel protiv FMP-a istakao veliku važnost meča.



"Očekuje nas meč protiv FMP-a koji igra sjajno ove sezone i sigurno je da nas očekuje izuzetno težak meč. O značaju meča je suvišno govoriti imajuću u vidu našu borbu za opstanak. U prošlom kolu protiv Cedevita Olimpije smo odigrali sjajnu utakmicu gde smo bili izuzetno blizu pobede, ali verujem da nas to neće pokolebati već da će nas dodatno motivisati. Mi smo pretrpeli određene izmene u sastavu, ovo će Periju i Nenadiću biti drugi meč, dok su ekipu napustili Miljenović i Čarapić. Nemamo puno vremena za uigravanje, moramo da pokušamo da uvedemo FMP u ritam koji nama odgovara. Pored agresivne odbrane i dobre energije na parketu, potrebno je da prepoznamo prelomne periode na utakmici i da u njima koncentracija bude na najvišem nivou. Ukoliko uspemo u tome, verujem da možemo do pobede koja bi nam izuzetno značila pred mečeve koji nas očekuju", izjavio je Milojević.



Posle 12 odigranih kola ABA lige, Mega ima skor 2-10 dok je FMP zabeležio osam pobeda.



Centar Mege Marko Simonović je istakao da očekuje jaku i čvrstu utakmicu protiv FMP-a.



"FMP je kvalitetna i razigrana ekipa, igraju veoma dobro ove sezone, što uostalom pokazuje i tabela. Očekujemo jednu jaku i čvrstu utakmicu pre svega. Mi smo podigli formu i odigrali jako dobru utakmicu u prethodnom kolu u Ljubljani gde smo bili veoma blizu pobede. U odnosu na prikazano ove sezone FMP je favorit, ali mi ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede koja bi nam puno značila u borbi za opstanak", istakao je Simonović.



Ulaz na meč biti slobodan uz besplatne ulaznice koje će moći da se preuzmu na biletarnici Hale sportova na dan utakmice od 19.30 pa do početka meča.