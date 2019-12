Srpski derbi - Bjelica držao čas, Jokić kao Lari Bird, potez za špice!

C’était presque ça. Les meilleurs moments du match à Denver 👇🏻pic.twitter.com/BA2rEebcr4 — Sacramento Kings France (@SacramentoFR) December 30, 2019

Bilo je uzbudljivije od očekivanog, Nemanja Bjelica je igrao kao posednut u Koloradu, ubacio je 27 poena za Kingse, ali je pobeda ostala u "Pepsi centru". Denver je stigao do novog trijumfa, uz rezervisanog Jokića, 17 poena, 8 skokova, 4 asistencije, promašio je samo jednom. Doduše, morao je prvo poluvreme da sedi na klupi jer je brzo dobio tri lične greške.Drugo veče u nizu, Nagetsi su se kockali, gubili veliku prednost, ali su na kraju stigli do devete pobede u poslednjih 10 mečeva. Kod Kingsa oporavljeni D'Aron Foks 18 poena, 13 skokova, Bogdanović bez uticaja na igru sedam poena.Inače, Jokič je digao publiku na noge, poput Larija Birda svojevremeno sa dva driblinga iza leđa je izbacio odbranu rivala i završio uz ovacije., kaže Džamal Marej.Derbi u Los Anđelesu pripao je Lejkersima, održali su pristojnu distancu u odnosu na Dalas, Entoni Dejvis ubacio 23 poena, Lebron 13, uz 13 asistencija. I ovaj meč ide u istoriju, postao je deveti igrač u istoriji košarke sa 9000 asistencija. U poslednja dva meča "Kralj" je protiv Portlanda i Dalasa napravio 29 asistencija.Odbrana Lejkersa je zadržala Mavse na 36% šuta, ukrotila Dončića koji je završio sa 19 poena, ali je promašio svih šest trojki i rekao da je ovo jedna od najgorih utakmica koju je Dalas odigrao od kada je stigao u Ameriku.Marko Gudurić zakucan za klupu, Memfis je dobio Šarlot i preskočio "Grizlije" na tabeli, još jedna dobra partja Dilona Bruksa, kada on postigne 20+ poena, "Grizliji" dobijaju mečeve.Lonzo Bol nije ličio na sebe, pogađao je trojke, čak sedam, lični rekord, pa su Pelikansi isprašili rezerve Hjustona. Gost praktičmo bez prve petorke, odmarali su Hardena i Vestbruka između ostalih, jasno Nju Orleans je prihvatio poklon.Bol je ubacio 27 poena, koliko i Ingram, Nju Orleans je dobio pet od šest mečeva dok čekau da se Zajon Vilijamson oporavi.Gžildžes Aleksander je ta svoju Kanadu sačuvao najbolje. Sjajni igrač Oklahome je ubacio 32 poena, odlučio u finišu pa je Oklahoma šokirala Toronto. Kris Pol je dodao 25 poena, imao 11 asistencija, ovo je njihova peta pobeda u šest mečeva. Inače Aleksander je rođen u Torontu, odrastao u obližnjem Hamiltonu, a u istorijske knjige ide kao Kanađanin koji je postigao najviše koševa u NBA protiv Toronta.Pre njega, Rik Foks i Vigins su dali po 31 poen Reptorsima.