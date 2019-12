Srbin blista u Americi, hoće li uskoro debitovati u NBA ligi?

Srbija bi veoma lako mogla da dobije još jednog košarkaša u NBA ligi i to već u toku sezone.



Košarkaš Alen Smailagić oduševio je svojim igrama u Razvojnoj ligi gde nastupa za filijalu Golden stejta koji ima velike probleme sa povredama u seniorskom rosteru.



Tako su Voriorsi stavili 19-godišnjeg košarkaša u roster protiv Minesote, ali on nije zaigrao u pobedi svog tima 113:104.



"Ne računam na njega u rotaciji samo zbog toga što su nam svi centri zdravi, ali postoji prostor gde bi mogao da ga ubacim. Možda krajem četvrtine kao šutera ili ako poželim da promenim tempo igre kada stvari ne funkcionišu dobro. Mogao bih da napravim takav potez. Svi imaju priliku dok god su u sastavu. I za njega postoji šansa da uđe, ali s obzirom da su nam svi centri zdravi nije plan da bude u rotaciji", rekao je trener Voriorsa Stiv Ker.



Srbin bi narednu priliku mogao da dobije na Božićni duel sa Hjustonom, a do kraja kalendarske godine Voriorsi dočekuju još i Finiks i Dalas.



U timu Santa Kruz u poslednje četiri utakmice beleži 24 poena, hoćemo li ga konačno videti u NBA ligi?