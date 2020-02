Srbija ponosno i časno protiv Amerikanki, sad sledi ono pravo!

Kao što je Marina Maljković najavila, Amerikanke će biti samo zagrevanje za ono što sledi reprezentaciji Srbije u ovim kvalifikacijama za OI.



Reprezentacija Srbije je poražena od Amerikanki u dvorani "Aleksandar Nikolić" rezultatom 69:88.



Amerikanke su bile bolje od samog starta, ali daleko od toga da su naše bile u podređenom položaju. Imale su izabranice Marine Maljković nekoliko sjajnih akcija, pa nisu dozvoljavale Amerikankama da se previše odlepe.



Nakon sedam vezanih poena Amerikanke su povele sa 11:6, i upravo je to razlika koja je bila prisutna skoro čitavu prvu četvrtinu.



U nastavku nakon pet minuta igre videli smo i dvocifrenu prednost, 28:17, ali su Ana Dabović i Tina Krajišnik uspele da smanje rezultat i da na poluvremenu je naš tim imao minus od osam poena.



Ana Dabović je predvodila naš tim u trećoj deonici, ali nije bila dovoljna za nešto više. Prednost gošći je rasla iz minuta u minut, nakon trojke Stjuart bilo je 17 poena razlike, da bi novom serijom stigli i do +22.



Rutinski je bilo do kraja, Srbija je imala dobar "trening" pred mečeve sa Nigerijom i Mozambikom. Inače, u duelu ova dva tima Nigerija je bila ubedljiva, slavila je sa 85:51.





Poslednja deonica je praktično proletela, imajući u vidu da se igralo bez mnogo kontakata i da nije bilo previše prekida.







Amerikanke su malo spustile ritam što je naša reprezentacija iskoristila, napravila je seriju od 12:0 i tako je ublažila ovaj poraz.





Aja Vilson je bila najbolja kod Amerikanki sa 16 poena, Digins je imala 15. U našoj reprezentaciji Ana Dabović i Jelena Bruks po 13, Saša Čađo 12, a Tina Jovanović 11.