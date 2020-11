Srbi briljiraju u EL, Lučićevo veče!

Nastavlja Bajern tamo gde je stao.Ekipa Andree Trinkijerija je slavila po šesti put u EL ove sezone, pošto su savladali ekipu Valensije sa 90:79.Domaći su do osetnije prednosti stigli tokom prve četvrtine kada su imali +7, ali se to brzo istopilo i praktično do sredine poslednje deonice smo gledali rezultatsku klackalicu.i onda pri rezultatu 79:78 ekipa Bajerna pravi seriju od 7:0, pa je stigla do prednosti od 86:79 što je bilo i nedostižno za Špance, do kraja je prednost samo porasla.Ponovo je Vladimir Lučić odigrao sjajno. Imao je 22 poena, 7 skokova i 2 asistencije, 8 faulova je napravljeno nad njim i imao je indeks 35! Cipster ga je pratio sa 20 poena.Na drugoj strani Prepelič 18 poena, Dubljević 12, Kalinić 10 poena i 5 skokova.