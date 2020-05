Sprema se velika promena u Megi - Miloje odlazi, stiže bivši trener Partizana?

Dugo ćemo čekati na povratak košarkaških takmičenja, sve do jeseni posle najnovijih odluka o definitivnom prekidu sezone.





Period do tada klubovi će pokušati da iskoriste za finansijsku stabilizaciju i formiranje novih ekipa i stručnih štabova.





A kada je u pitanju Mega Bemaks, najveća promena bi mogla da bude u stručnom štabu, s obzirom da se aktuelni šef struke Dejan Milojević posle osam godina na toj poziciji sprema za odlazak u Ameriku.





On je nedavno to i najavio u jednom intervjuu, mada nije bilo sigurno kada će se to dogoditi.





Vlada Jovanović, koji se nalazi ''pred dogovorom'' sa ovim klubom. Ipak, danas portal '' Nova.rs '' prenosi svoja saznanja da Milojević uskoro zaista odlazi u Ameriku i da će na njegovo mesto na klupu Mege doći bivši trener Partizana, koji se nalazi ''pred dogovorom'' sa ovim klubom.





Posle odlaska iz Partizana 2012. godine, Jovanović je radio u Donjecku, pa Lokomotivi Kubanj, zatim u Igokei, vodio je i U18 i U20 selekciju Srbije, a sada bi trebalo da nastavi tamo gde je Milojević stao i da i naredne sezone ''lansira'' neke nove talentovane klince, po čemu je Mega odavno prepoznatljiva.



-