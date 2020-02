Sprema li se veliko iznenađenje u Nišu?

Košarkaši Mege i užičke Slobode sastali su se u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća, pobednik će na megdan Crvenoj zvezdi u polufinalu.



Nakon 20 minuta igre, iznenađenje, Sloboda vodi sa 47:39!



Tesno je bilo u prvom kvartalu, ali ga je Mega dobila sa 24:22, da bi Užičani serijom 6:2 na startu druge deonice došli do preokreta.



Stigli su i do viška od pet poena nakon peona Simovića, da bi potom Mega stigla do preokreta na oko četiri minuta do kraja (33:32).



Ipak, Sloboda se nije predavala, nakon 37:37 napravili su serijom 10:2, kojom zatvaraju deonicu i na veliki odmor odlaze sa komfornim viškom poena.



Kod ekipe iz Užica po 12 poena su ubacili Stefan Simić i Ranko Simović, dok se kod Mege istakao Marko Simonović sa 14 poena i šest skokova.