Sprema li se velika promena u NBA ligi?!

Izvršni direktor Atlanta Hoksa Stiv Kunin je predložio veliku promenu u rasporedu NBA lige.



Naime, on smatra da bi najjača košarkaška liga na svetu trebalo da izbegne preklapanje termina sa ostalim sportovima, pre svega sa američkim fudbalom, kako bi takmičenja dobila više na značaju, ali i kako bi prihodi klubova bili veći.



Njegova ideja je da se sezona pomeri za dva meseca, da počinje u decembru, a da se finale odigrava u avgustu.



Navodno su iz lige spremni da krenu u razgovore po pitanju razvijanja ove ideje.



"Bitna stvar je da ne moraš ponovo da izmisliš točak da bi povećao rejtinge. Nekada je pomeranje od drugih takmičenja sjajan način za porast rejtinga.



Ako je King Kong pred vašim vratima, verovatno ćete izaći na zadnja vrata, pre nego da izađete na prednja i upustite se u borbu prsa u prsa sa King Kongom.



Puno puta, na samom početku NBA sezone, takmičimo se sa veorvatno najboljim programom američkog fudbala (Thursday Night Football), dok je NBA na TNT-u, našoj glavnoj mreži i doživimo težak poraz i pitamo se zbog čega.



To je zbog toga što je tek početak sezone, nije NBA tako bitan u tom trenutku. On je bitan sada. Sada ljudi pričaju o njemu", izjavio je izvršni direktor Atlanta Hoksa.



Videćemo kako će ovaj njegov predlog biti prihvaćen kod čelnika lige i komesara Adama Silvera, ali se može reći da izlaganje direktora Hoksa itekako ima smisla.