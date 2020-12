Splićani smislili način da pobede u Čačku

Trener košarkaša Splita Ivica Skelin rekao je danas da njegova ekipa u predstojećem meču protiv Borca mora biti agresivna u odbrani i istakao da je to jedini način kako se može igrati protiv čačanskog tima.







"Dosta smo protiv Borca igrali proteklih sezona, znamo koliko je to dobar i ozbiljan protivnik, pun kvalitetnih igrača. Sada su se pojačali i Birčevićem, čeka nas teška i neizvesna utakmica. Borac je imao težak raspored u početku sezone, ali ipak je uspeo da pobedi Partizan", rekao je Skelin.



"Od moje ekipe očekujem da prikaže bolju igru nego protiv Krke, moramo biti agresivni u odbrani, to je jedini način kako se može igrati protiv Borca", istakao je trener Splita.



Košarkaši Splita danas gostuju čačanskom Borcu, u utakmici 12. kola ABA lige.



U dosadašnjem delu takmičenja, Borac je upisao dve pobede, uz sedam poraza. S druge strane, Split je do sada zabeležio četiri trijumfa, uz takodje sedam poraza.



"Maksimalno respektujemo Borac, svesni smo da nas čeka izuzetno teška utakmica. Uostalom, u ABA ligi nema lagane utakmice i svako gostovanje je neugodno. Mi smo ove sezone već pokazali da možemo igrati sa svima, nema razloga da to ne pokažemo i u Čačku", rekao je košarkaš Splita Viktor Šarić.



Utakmica se igra danas od 21.00.