Spektakularan početak plej-ofa - Uzalud 57 poena Donovana Mičela, kad protiv sebe ima Jokića i Mareja!

U prvoj utakmici prve runde plej-ofa, košarkaši Denver Nagetsa savladali su večeras Jutu Džez sa 135:125, posle produžetka. U regularnom toku meča bilo je 115:115.







Sve se dogodilo samo devet dana posle one velike drame sa dva produžetka u finišu ligaškog dela sezone, kada je Denver slavio sa 134:132,. Ove dve ekipe su večeras gledaocima priuštile još jedan spektakularan meč, koji je rezultatski bio mnogo značajniji, a Nikola Jokić i drugovi su opet izašli kao pobednici, iako je Donovan Mičel na drugoj strani imao fantastično šutersko veče.







Tokom prve dve četvrtine, Nagetsi su bili razigrani, raspucani, predvođeni raspoloženim tandemom Jokić - Marej i uglavnom su imali vođstvo, koje je na poluvremenu iznosilo 59:52.





Međutim, kako je meč odmicao, glavnu ulogu na terenu je preuzimao večeras fenomenalni Donovan Mičel. On je u prvoj četvrtini upisao samo dva poena, a onda iz četvrtine u četvrtinu ''dodavao gas'', da bi u poslednjem kvartalu to bilo ''do daske''.





Od ''minus sedam'' na kraju druge, Juta je zahvaljujući Mičelu stigla do ''plus pet'' - 83:78 na početku poslednje deonice i već je tada ''mirisalo'' na novu dramatičnu završnicu u duelu Denvera i Jute.





Tako je i bilo. Na jednoj strani Donovan Mičel je ''sipao'' iz svih pozicija, na drugoj su uzvraćali Jokić i Marej, a u poslednjih pola minuta Denver je ušao vođstvom 115:113, posle poena Nikole Jokića, ali nezadrživi Mičel poravnava na 115:115 na oko 20 sekundi pre kraja regularnog toka. Bio je to njegov 51. poen na ovoj utakmici!







Denver je imao poslednji napad, napad za pobedu, naravno Jokić je preuzeo odgovornost, u svom stilu fintirao Gobera, ali lopta završava na obruču i utakmica je otišla u produžetak.

Nikola Jokic can’t finish over Rudy Gobert at the buzzer pic.twitter.com/pegfhmwaGI — Eric Rosenthal (@ericsports) August 17, 2020



Na početku dodatnih pet minuta, Marej je doneo prednost Denveru, na drugoj strani nekoliko grešaka ''Džezera'', a onda Montej Moris pogađa trojku za opipljivih 120:115!





Donovan Mičel kao da više nije imao snage, nove njegove greške, a Nagetsi pogađaju novu trohjku i stižu do ''plus osam'' - 123:115. Tek tada Juta stiže do prvih poena u produžetku, ali Nikola Jokić im ne dozvoljava da uhvate priključak - trojka srpskog reprezentativca za ogromnih 126:117 na nepuna dva minuta pre kraja.





U samom finišu Džamal Marej je dotukao rivala i doneo vođstvo Denveru na startu plej-of serije.







U Denveru na kraju Marej 36 poena uz devet asistencija, Nikola Jokić ''dabl-dabl'' učinak od 29 poena i 10 skokova, plus tri asistencije, a Grent ih je pratio sa 15 poena.





Kod ''Džezera'', Donovan Mičel na kraju 57 poena, 9 skokova i 7 asistencija. Od ostalih, Ingls 19 poena, dok se Klarkson zaustavio na 18.



-