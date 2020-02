Spektakl u "Areni", Zvezda igrala kad je najpotrebnije i srušila PAO!

Gosti su susret otvorili serijom 8-2, presekao ju je trojkom Bili Beron, ali su košarkaši Zvezde od starta imali problema sa defanzivom u reketu.Prednost gostiju je ubrzo dostigla i 10 poena, da bi kvartal zatvorili poenima Papajanisa za +12 pred prvi pauzu, Zvezda je u uvodnih 10 minuta ubacila samo devet poena.I u drugom kvartalu su puleni Dragana Šakote dugo imali problema, da bi se u finišu pokrenuli nakon serije Davidovca i Pantera.Dolaze i do preokreta nakon trojke sjajnog američkog šutera, a na veliki odmor domaćin odlazi sa viškom od tri poena.Po povratku sa odmora, slika kao iz prve četvrtine, puno problema Zvezdu na obe strane terena.Taj period Panatinaikos dobija sa 25:11 i u poslednjih 10 minuta gosti ulaze sa viškom od 11 poena.Ipak, korak po korak, "crveno-beli" su topili prednost rivala, da bi nakon trojke Perperoglua došli i do izjednačenja.Štimac potom donosi tri poena prednosti Crvenoj zvezdi, na dva minuta do kraja je bilo 70:67 za šampiona Srbije i Jadrana.Vratio se PAO nakon promašenih bacanja Jagodić-Kuridže, usledila je prava vratolomija Nika Kalatesa, koš uz faul iz jako teške pozicije, ali je Kevin Panter uzvratio trojkom za novo vođstvo "crveno-belih".Usledila je i tehnička za Pitina, Panter je pogodio bacanje za plus dva, Dženkins je potom odigrao paklenu odbranu na Fredetu, Beron na drugoj strani dobija dva bacanja, pogađa samo drugo, ali Zvezda uspeva da se odbrani, u poslednjim sekundama i bacanja za Pantera, koji je overio pobedu Zvezdu."Crveno-bele" je do pobede vodio Panter sa 24 poena (indeks 28), pratio ga je Perperoglu sa 12 poena, Štimac je dodao devet, po osam su ubacili Odžo, Davidovac i Beron.Kod "Zelenih" po 12 poena Papajanisa i DeŠona Tomasa, 11 je dodao Fredet, dok je 10 ubacio Papas.