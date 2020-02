Šok u "Pioniru", Gruzin Mekfaden srušio Srbiju!

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je poraz u dvorani "Aleksandar Nikolić" od selekcije Gruzije rezultatom 90:94 (28:18, 20:23, 19:24, 23:29).



Počelo je sjajno, iznenadili smo rivala agresivnom odbranom i napravili seriju 9:0.



Poveli smo i sa 15:4, da bi sredinom deonice stigli i do viška od 13 poena (19:6).



Onda su se Gruzini adaptirali na našu odbranu i presing preko celog terena, počeli su polako da pronalaze rešenje u napadu, ali nisu ni "Orlovi" kaskali.



U nastavku kvartala se prednost kretala između osam i 12 poena za Srbiju, na kraju su puleni Igora Kokoškova na prvi odmor otišli sa 10 poena prednosti.



Postalo je jasno da su se gosti adaptirali potpuno na igru naše reprezentacije u odbrani, ubrzo su prepolovili minus sa kraja prve deonice.



Ipak, konsolidovali smo se i vratili 11 poena viška, samo da bi usledila nova dobra igra Gruzije, posebno se isticao naturalizovani Mekfaden.



Trojkom Rebića na pet sekundi do isteka prvog poluvremena "Orlovi" uspevaju da se odlepe na komfornih +7 pred veliki odmor.



U trećoj deonici slična priča kao i u drugoj, Mekfaden je blistao, Gruzini su popravili i igru u odbrani, ali je Srbija održavala prednost, koja se kretala od osam do jednog poena.









Foto: fiba.basketball



U finišu kvartala gosti dolaze i do prvog izjednačenja (65:65), uspeli smo da obezbedimo višak od dva poena pred odlučujući period.



Na samom startu poslednje četvrtine bilo je veoma tvrdo, usledilo je novo izjednačenje, a onda i preokret ekipe Ilijasa Zurosa.



Nastupila je rezultatska klackalica, da bi Avramović trojkom na 5:20 do kraja odveo Srbiju na +4.



Ipak, nezaustavljivi Mekfaden trojkom poravnava rezultat, ali mu je odmah odgovorio Jaramaz, +3 za Srbiju na 3 i po minuta do kraja.



Nisu se Gruzini predavali, ali je Aleksa Avramović imao sjajno veče, imao je i jedan jako bitan skok na dva minuta do kraja, fantastično se borio na oba kraja terena.



Nakon nekoliko neuspešnih napada gosti dolaze i do preokreta, Raduljica potom pogađa za dva uz faul, ali maši bacanja, kazna stiže na drugoj strani, trojka neverovatnog Mekfadena, +2 za Gruziju.



Nismo uspeli da realizujemo poslednji napad, poslali smo Mekfadena na liniju za slobodna bacanja, pogodio je oba, Veličković potom gađa trojku sa devet metara i maši, to je bilo to, pobeda Gruzije u Beogradu.