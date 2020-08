Šok u NBA, "Ludi Srbin" nakon četvrt veka menja klub?!

San Antonio Sparsi su po prvi put nakon 22 godine ostali bez plasmana u plej-of, odavno se u timu iz Teksasa oseća potreba za smenom generacija.



Ipak, niko nije pretpostavljao da bi moglo da dođe i do smene na klupi "Mamuza".



Naime, kako prenose mediji u SAD, Bruklin Netsi će pokušati da ubede Grega Popoviča da sedne na njihovu klupu.



Ekipa iz "Berklejs centra" je minulog leta istakla velike ambicije, doveli su Kevina Durenta, Kajrija Irvinga i DeAndre Džordana, zadržali odlične pojedince poput Dinvidija, Laverta, Alena i Džoa Herisa i tako napravili zaista sjajan tim.



Ipak, Durent je potpisao sa teškom povredom, znalo se da neće igrati u sezoni za nama, često su povrede mučile i Kajrija, ali je Bruklin ipak uspeo da se domogne sedme pozicije na tabeli istočne konferencije, te će u prvoj rundi doigravanja igrati protiv aktuelnih šampiona Toronto Reptorsa i to bez pomoći pomenith Durenta i Irvinga.



Negde pred prekid sezone zbog pandemije koronavirusa otpustili su trenera Kenija Etkinsona, koji navodno nije mogao da sarađuje sa Durentom i Irvingom, a na njegovo mesto privremeno je postavljen Žak Von, koji je obavljao ulogu pomoćnog trenera u klubu.



Može se reći da je Von odradio dobar posao, ali je on trenutno samo jedan od kandidata za klupu Netsa naredne sezone.



Često se spominje i Tajron Lu, koji je sa Klivlendom osvojio prsten i trenutno je u stručnom štabu Doka Riversa u Klipersima, ali izgleda da je prva želja ambiciozne uprave "Ludi Srbin".







Popovič je od 1996. godine prvi trener San Antonio Sparsa, kao što smo napisali vezao je 22 godine u plej-ofu sa "Mamuzama", a uspeo je i da osvoji pet NBA prstenova (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).



Proglašavan je i za trenera godine u tri navrata, četiri puta je bio i prvi trener na Ol-star utakmici.



Sa Durentom i Irvingom je sarađivao u reprezentaciji SAD, gde je trenutno i selektor, jasno je da bi projekat u Bruklinu mogao da bude interesantan Popu, ali mediji u SAD ipak veruju da je mala verovatnoća da napusti San Antonio Sparse, za koje je vezan i ugovorom.