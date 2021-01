Smailagić uspešno operisan, koliko će trajati pauza?

Srpski košarkaš Alen Smailagić uspešno je operisao meniskus desnog kolena, saopštio je njegov klub Golden Stejt.



On je u sezonu ušao sa povredom, međutim fizikalne terapije nisu dale željene rezultate, pa je momak iz Koteža morao na operaciju.



"Osećam se loše zbog Smajlija. Bio je žrtva pandemije poput svih mladih igrača u smislu da nije imao prostora za rad koji mu je potreban. Sada je zaista šteta ako se povredite i ne budete zdravi kako sezona odmiče", kazao je trener Voriorsa Stiv Ker.



Smailagić je propustio početak NBA sezone, a sasvim je izvesno da će pauzirati barem do 1. februara što znači da će morati da propusti 15 utakmica.



On će nakon oporavka najverovatnije biti prosleđen razvojnom timu Golden Stejta Santa Kruzu koji Razvojnu ligu počinje 8. februara.