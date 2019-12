Smailagić opet igrao, video neverovatnog Dončića! Bogdan namestio ruku, Kingsi već bacili sezonu?

🔹Histórico LUKA DONCIC🔹



31 puntos, 15 asistencias y 12 rebotes en 30 minutos. 9º triple-doble de la temporada.



El jugador más joven en la historia de la NBA en firmar varios triples dobles de 30 puntos/15 asistencias en una temporada. pic.twitter.com/rFLBduZbX2 — NBA Spain (@NBAspain) December 29, 2019

Klipersi su nastavili da igraju po sistemu toplo-hladno, nakon trijumfa u gradskom derbiju usledio je poraz od Jute kod kuće. Džordan Klarkson, pojačanje "Džezera" iz Kavsa je na debiju ubacio 19 poena, Donovan Mičel dodao 30, Juta je šutirala blizu 50% za tri poena, tu je priča bila gotova.Leonard 20, Džordž 19 za Klipse koji imaju polovičan učinak u poslednjih osam mečeva.Lebron je vodio Lejkerse do pobede u Oregonu gde nikada nije jednostavno igrati. Ubacio je 21 poen, imao čak 16 asistencija i 7 skokova. Entoni Dejvis je dodao 20 poena, oporavljeni Kuzma sa klupe 24, on će zaista biti moćno oružje tima. Lejkersi su prekinuli mini seriju poraza, njihova klupa je ubacio 72 poena što je sjajna vest za navijače.Kod Portlanda, Lilard 31, Vajtsajd 19, uz 16 skokova...Sakramento ređa poraze, u slobodnom su padu, 12-20 sezona počinje da liči na izgubljenu godinu. Bogdanović je ubacio 22 poena, nameestio ruku, pogodio pet trojki, Bjelica se vratio u petorku, 11 poena, 6 skokova, pobedu je iz Sakramenta odneo Feniks. Oba tima su na istom skoru, jasno je, ako ne naprave neki dramatičan skok, nade u doigravanje će biti ugašene već za par meseci. Harison Barns je ubacio 21 poen, ali promašio trojku za pobedu Sakramenta, Devin Buker je vodio goste sa 32 poena, 10 asistencija, njihov prvi trijumf posle tri nedelje.Sparsi su pogodili 18 trojki, najviše u sezoni za laku pobedu protiv Detroita, DeRozan je ubacio 29, Oldridž 25 poena. Adetokumbo je propustio još jedan meč, ne smeta, Baksi su nastavili da pobeđuju, zaboravljeni Iljašova je uz 17 poena, imao 14 skokova. Kod gostiju Vučević 21, Furnije 23, Ajzak će pamtiti meč po osam ukradenih lopti, rekord Medžika, ali na kraju krajeva nije ni bitno, izgubili su utakmicu, sledi mnogo lakši rival, Atlanta u ponedeljak.Luka Dončić se poigravao sa Voriorsima, opet tripl-dabl, 31 poen, 15 asistencija, 12 skokova, Dalas je protutnjao kroz San Francisko. Videli smo opet našeg Smailagića, čak 20 minuta na parketu, po 5 poena i skokova, igrao je i Bobi Marjanović bez učika. Za Dončića ovo je osmi tripl-dabl u sezoni, nije ni igrao četvrtu četvrtinu, sve je bilo brzo rešeno. Mavsi su ubacili 24 trojke što je rekord franšize.Niksi su uz sjajnu partiju Džulijusa Rendla, 30 poena, 16 skokova, 6 asistencija slavili u prestonici protiv desetkovanog Vašingtona, KLivlend je produžio muke Minesote, ponovo su klinci Garland i Sekston odigrali odličan meč. "Vukovi" bez dvojice najboljih, povređenom Taunsu se pridružio bolesni Vigins.Ovo je 12. poraz Minesote u 13 mečeva, imali su šansu čak i ovakvi, ali na kraju je pobeda otišla u Ohajo.Drama u Majamiju, Džimi Batler je dobio tim sa kojim se nije rastao u najboljim odnosima, iako je Embid ubacio 35 poena. Hit je prvo uspeo da izbori produžetak dva puta su bili na -5 u poslednjh par minuta, al ovaj tim ima fantastičan karakter. Batler je završio sa 25 poena, 9 skokova i isto toliko asistencija, pogodio je ključno bacanje i na kraju se poslednji smejao."Nikad ne odustajem", rekao je Džimi posle meča. Majami se probio na drugo mesto konferencije, iza Filadelfije, sa kojom će u najgorem slučaju imati nerešen skor na kraju regularnog dela.Harden je zgromio Netse, dao im je 44 poena, imao 10 skokova i 6 asistencija, Vestbruk je dodao 23, uz 9 skokova i 7 asistencija, Netsi su spušteni ispod 100 poena, jasno nsu imali šansu, iako su se vratili u utakmicu u finišu, Roketsi su pojačali odbranu i na kraju lako stigli do pobede.Atlanta bez Janga nije mogla da računa na ozbiljniji otpor Čikagu, bilo je 35 razlike za Bulse, dok su Pelikansi iznenadili Indijanu. Mladi tim Nju Orleansa nalazi sebe, vodio ih je Ingram sa 24 poena, sedam igrača je bilo dvocifreno, ovo je treća pobeda u nizu za Pelikanse.Kajl Louri je sa 30 poena rasturio Boston, šampion je odigrao sjajan meč u Masačusetsu, osvetili su se za Božićni poraz, a ovo je tek drugi neuspeh za "Kelte" u 15 mečeva kod kuće. Kemba je dao 30 poena, no od početka do kraja Toronto je vodio, nije se osetilo odsustvo Siakama i Normana Pauela, kao i Marka Gasola.U prvom meču bogate večeri simultanka Nikole Jokića za pobedu Denvera nad Memfisom.