Skromni Zvezdin heroj - Dejan Davidovac

Crvena zvezda je zabeležila pobedu u Evroligi posle mesec dana, pala je Valensija, a opet je tihi heroj bio Dejan Davidovac.



On smatra da je dobro što je njegov tim pobedio u neizvesnoj završnici, koje su u poslednje vreme postale pogubne za crveno-bele.



"Mislim da je još bolje što smo ovako pobedili, pošto smo izgubili u napetim završnicam pre ovoga. Bitno je damo sad mi pobedili u jednoj takvoj završnici, nadam se da ćemo ubuduće igrati još bolje i da ćemo utakmce završavati ranije", rekao je Davidovac, koji smatra da nije bitno što je on bio čovek odluke:



"Mislim da to stvarno nije bitno. Kao ekipa smo bili dobri, posebno u prvom poluvremenu i verujem da ćemo tako nastavit. Tako treba da bude i u budućnosti. Moramo da igramo zajedno, da razigravamo igrače, samo tako možemo da ostvarimo rezultat", naglasio je on.







Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Zenitu, u utorak od 18.00.