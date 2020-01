Sjajni Jokić u "tandemu" sa bivšim igračem Mege, Bogdan sa pet poena u jednom napadu prelomio meč!

Nikola #Jokic had great game with 27 pts, 12 rbs, 7 ast and 4 stl and the Nuggets beat the New Orleans Pelicans 113-106. Denver is now 31-14.#Joker #MileHighBasketball #JokicMVP pic.twitter.com/oWHGyEcA4m — Daily Nikola Jokic Dose (@JokicDose) January 25, 2020

Zajon Vilijamson je odigrao novih, dobrih 20 minuta u svom drugom NBA nastupu, ubacio je 15 poena, uz samo dva promašaja, imao i 6 skokova, ali je Denver odneo pobedu sa američkog juga. Nikola Jokić je dominirao sa 27 poena, 12 skokova i 7 asistencija, povukao tim u koji se vratio "zarđali" Geri Heris. Milsap i Marej su i dalje van stroja, minut je odigrao i Vlatko Čančar, ruki i bivši igrač Mege. Iako nisu dobro šutirali, Nagetsi su ofanzivnim skokom dominirali, bili veoma agresivni za razliku od prethodnih mečeva. Majk Meloun koji je isključen nakon dve tehničke je sigurno mnogo zadovoljniji nego u prethodnim utakmicama.Ti-Džej Voren nastavlja sa sjajnim partijama na zapadnoj turneji Pejsersa, posle bivšeg tima Feniksa, noćas je preslišao i Voriorse, ubacio 33 poena, na drugoj strani Smailagić nije dobio šansu. Voriorsi su udvajali Sabonisa, on je dao 16 poena, imao 10 skokova i 8 asistencija, Litvancu je malo nedostajalo da napravi drugi tripl-dabl u karijeri u poslednjih par dana.Devin Buker je utrpao 35 poena u San Antonijuk, Feniks je slavio protiv Sparsa i približio im se na pobedu. Lider Feniksa postiže u proseku 31 poen u januaru, a zanimljivo da je ovo prva pobeda Sansa u San Antoniju u poslednjih gotovo šest godina.Oklahoma je dala 140 poena Atlanti, Jang je mesto u Ol-Star petorci proslavio sa 26 poena, 16 asistencija, ali to je bila kap u moru za njegov slabi tim. Tander je imao blizu 60% šuta, Galinari, Šreder i Džildžes-Aleksander su rešetali koš Houksa, kada su pojačali defanzivu u nastavku prednost je vrtoglavo rasla. Vratimo se za trenutak Jangu, toplo je pozdravljen, on je navijač Oklahome i igrao je za tamošnji univerzitet, odrastao je u mestu koje je na pola sata od dvorane Tandera.Velika partija Rasela Vestbruka je presudila Minesoti. On je ubacio 45 poena, nadoknadio loše veče Hardena, pa je Hjuston dobio "Vukove". Ovo je najveći broj poena za Rasa od kad je stigao letos u klub, i Erik Gordon je ubacio 27 poena, najviše u sezoni. Ovo je snaga Hjustona, za razliku od ranijih sezona, kada nisu nalazili rešenje u trenucima loše igra "Brade", sada imaju nekoliko košarkaša koji mogu da preuzmu odgovornost. Kod Minesote koja je izgubila osam mečeva u nizu, po običaju, Tauns 30 poena, 12 skokova, Vigins je dodao 28. Imali su +6 u trećoj četvrtini i ipak nisu izdržali.Kavaj Leonard je srušio "tvrđavu" na Floridi, Majami je protiv Klipsa izgubio tek drugi put kod kuće u ovoj sezoni. Leonard je ubacio 33 poena, imao po 10 skokova i asistencija, mnogi neče verovati, ali ovo je prvi tripl-dabl u njegovoj karijeri. Par puta je ove sezone flertovao sa ovim učinkom, falilo mu je par asistencija, ali sada je bio prevaga. Majami se spustio sa -18, ali nije bilo šanse da načine preokret.Bogdanović i Bjelica bili su starteri, ubacili 12, odnosno 13 poena, Kingsi su slavili u Čikagu, prekinuli crnu seriju od šest poraza. Badi Hild je sa klupe ubacio 21 poen, Sakramento je vodio od početka do kraja, Bulsi su igrali znatno slabije nego u prethodnim nedeljama, a nedostajao im je povređeni Finac Markanen.Bogdanović je pogađao u prelomnim trenucima, pet poena u nizu, prvo par bacanja, nakon tehničkih grešaka treneru Bulsa Bojlenu i Zaku Lavinu, a onda je postigao trojku i tako praktično rešio pitanje pobednika na manje od pet minuta do kraja.Šampion je dobio u Njujorku, šesta pobeda u nizu, Ol-Star starter Siakama je pogodio dva ključna šuta u poslednjem minutu i prelomio utakmicu. I Kemba Voker će biti starter u Čikagu na Ol-Star meču, on je izbor u petorku "proslavio" sa 37 poena na Floridi protiv Orlanda, Vučević je dao 17, uz 12 skokova, Furnije brojao do 30, Orlando je bio na +16 u prvom poluvremenu, ali su u nastavku Voker i Hejvard okrenuli rezultat.Gudurić nije igrao u pobedi Memfisa u Detroitu, "Grizliji" su dobili na krilima odličnih partija Džarena Džeksona Džuniora (29 poena) i Dilona Bruksa (27), Memfis ima potentan napad postiđu prosečno 121 poen u 2020. godini. Kod Pistonsa nije bilo Dramonda i Grifina, Rouz je ubacio 22 poena.U prvom meču dana, u Parizu, Milvoki je slavio protiv Šarlota