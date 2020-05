Sjajne vesti, Partizan i definitivno domaćin u borbi za evro trofej?!

Plan je da se mečevi elitnog takmičenja igraju u dvorani "Aleksandar Nikolić" i u "Štark Areni" i utisak je da je srpska prestonica veliki favorit u borbi za organizaciju nastavka sezone u EL.Kako stoje stvari, u Srbiji bi mogla da se odigra i završnica Evrokupa.Sećamo se da su se po prekidu sezone javili predlozi da se Evrokup okonča F8 turnirom u Bolonji, a onda je i iz Partizana predloženo da se turnir ipak odigra u Beogradu."Korijere delo Bolonja" navodno nema dilemu da će se i završnica Evrokupa odigrati u Srbiji i to od četvrtog do 17. jula.Postoji i rezervna varijanta, sećamo se da je i Novi Sad pojavio kao opcija za organizaciju mečeva međunarodnih takmičenja, pa bi u slučaju da se termini dva takmičenja preklope (Evroliga ima plan da završi sezonu od četvrtog do 26. jula), Partizan mogao da igra "fajnal ejt" Evrokupa i u Vojvodini."Crno-beli" su jedan od timova sa najboljim rezultatom nakon Top 16 faze i jedan su od glavnih favorita za osvajanje trofeja, a rival u narednoj rundi takmičenja im je Uniks iz Kazanja.