Ekipa Mege uspela je da slavi i u 9. kolu ABA lige pošto je danas savladala na svom parketu Split sa 91:75.



Split je dobro krenuo u meču, imali su i prednost u prvih 7-8 minuta, a onda je usledila serija Mege. Od 18:20, domaći su stigli do 29:22, a prednost nisu ispuštali do kraja utakmice.



Posebno je bila dobra treća deonica nakon koje je Mega imala i +17, u poslednjoj četvrtoj je prednost narasla i do +24.



Filip Petrušev ponovo najefikasniji sa 32 poena, imao je indeks 37. Kazalon je dodao 12, Simonović 10. U Splitu Čampara 12, Vranković i Luković po 11, Mesiček 10.