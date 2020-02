Serija A - Fantastični Micov brži od sirene, trojka za pobedu Milana!

Košarkaši Olimpije Milano upisali su novu pobedu u italijanskom šampionatu, kako su pred svojim navijačima u "Mediolanum forumu" u neizvesnoj završnici savladali Kremonu sa 77:74.



Domaćin je dobio prvi kvartal sa 23:16 nakon serije 11:3 u završnici deonice.



Uspeli su puleni Etorea Mesine da stignu i do +13 u prvoj polovini druge četvrtine, ali su se onda gosti probudili, te su spustili zaostatak na samo tri poena pred veliki odmor.



U trećem kvartalu Kremona dolazi i do preokreta, na poslednji odmor odlazi sa dva poena viška.



Ipak, u poslednjoj deonici Vladimir Micov i Nemanja Nedović preuzimaju stvari u svoje ruke.



U uvodnim minutima poslednje četvrtine dva bacanja je najpre pogodio Bruks, potom je Tarčevski pogodio na asistenciju Nedovića, ali su gosti i dalje imali prednost.



Nakon toga kreće srpski šou, Nedović pogađa trojku za 66:68, potom Micov dvojkom poravnava rezultat.



Usledila je nova asistencija Nedovića za Tarčevskog, da bi nakon dva realizovana slobodna bacanja Micova Milano stigao do preokreta na oko četiri minuta do kraja.



Micov potom polaže loptu u koš rivala za +4, Kremona poravnava rezultat, da bi na tri sekunde do kraja Micov pogodio trojku i doneo pobedu ekipi Etorea Mesine.



🏀 #LBASerieA | G 22@OlimpiaMI1936 vince lo scontro diretto vs @VanoliCremona e si porta al 3°posto.



Decisivo Vlado Micov con 9 punti nel 4Q, 22 totali e la tripla che chiude il match ⤵️#OTSerieA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/pPzKMQ5DQg — Vita Sportiva (@vitasportivait) February 9, 2020