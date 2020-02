Selektor Gruzije ponosan posle pobede nad "najboljim timom"

Košarkaši Gruzije pobedili su danas u Beogradu Srbiju sa 94:90, u utakmici drugog kola Grupe E u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2021. godine.





"Znamo dobro da je Srbija najbolji tim u grupi, imaju po mom mišljenju najboljeg trenera i nemoguće je da naprave tim za dva dana", naveo je selektor Gruzije.



On je rekao da je od pobede za njegovu ekipu važnije to što je igrala sa mladim igračima.



"Hoću da kažem da za nas nije najvažnija pobeda. Najvažnije je da koristimo klince. Danas smo mnogo više koristili naša tri klinca i igrali su mnogo bolje. Time sam zadovoljniji više od pobede. Hteli smo mladu, novu krv i to je jako bitno", dodao je on.





Zuros je pohvalio atmosferu u hali, rekavši da je Srbija košarkaška zemlja i poželeo je selektoru Igoru Kokoškovu i srpskom timu sve najbolje u nastavku kvalifikacija.



Reprezentativac Gruzije Giorgi Šermadini zadovoljan je pobedom u Beogradu.





"Sjajna utakmica, posebno u drugom delu, velika pobeda. Gruzija je gledala ovu utakmicu i siguran sam da su ponosni na nas", rekao je on.Gruzija ima obe pobede u Grupi E u kvalifikacijama.