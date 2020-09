Šćepanovićevo objašnjenje, šta to njegovi igrači nisu radili?

Nakon poraza Partizana u prvom kolu Evrokupa oglasio se i Vlado Šćepanović.





On ističe da je njegov tim morao da šutira bolje kako bi stigao do pobede.



"Ovake utakmice se dešavaju, promašili smo sve što smo šutnuli, prokockali 15 poena prednosti i čestitao bih Huventudu na zasluženoj pobedi", kaže Šćepanović posle poraza svog tima.



Ako pogledamo statistiku, Partizan je za dva poena bio čak i uspešniji od Huventuda po procentima, ali je podbacio za tri poena gde je šutirao 7/21 za razliku od Huventuda - 10/26.



Prokomentarisao je Šćepanović i hrvatskog košarkaša, Anta Tomića.



"Naravno, Ante Tomić je sjajan košarkaš, ali on nije sjajan defanzivac i igrač je koga treba napadati. Koristiti razne situacije koje on slabije brani, ali kasnije je Huventud raširio teren, bio agresivan, pogodio dosta šuteva i bio izuzetno agresivan pa smo imali 4,5 izgubljenih lopti. Ako igrate agresivno, napadate i sve radite kako treba pobedićete, to su osnovne stvari, u školi vas tome uče, a moji igrači to nisu radili", rekao je Vlado Šćepanović.