Šćepanovića uopšte ne brine šut, govorio o "energetskom Partizanu"!

Vlado Šćepanović je bio veoma zadovoljan nakon utakmice protiv Venecije, njegov tim je stigao do prve pobede, a prvo što je uradio jeste sumiranje prethodno učinjenog.



"Meč sa Huventudom uopšte nije bio problematičan. Kada dođete do 15 poena prednosti i i kasnije izgubite, a imali smo deset situacija da završimo meč, je nešto što se dešava u sportu i mi smo za to krivi. Nekad lopta uđe, nekad ne. Bila je to veoma dobra utakmica protiv vrhunske ekipe koja u svojim redovima ima dvojicu evroligaških igrača i koja posle četiri koja u Španiji ima učinak 3-1", kaže strateg Partizana.



Borac?



"Protiv Borca se dogodilo nešto što se dogodi jednom u godinu dana. Vratili smo se emotivno i mentalno ispražnjeni iz Badalone, a nije lako za jedan dan da sve bude u najboljem redu posle takvog poraza. Borac će tek da pokaže da je dobra ekipa. Nije alibi, ali to nismo bili mi. Ovo večeras je ekipa Partizana", kaže Šćepanović.



Šut je i dalje problem, ali Šćepanović kaže da neće biti problema kako sezona bude odmicala.



"Igrao sam košarku 20 godina i ne možete da očekujete na početku sezone da šut bude na visokom nivou. Pogotovo posle duge pauze. Dešavaju se velika iznenađenja u svim takmičenjima jer je to nešto na šta nismo mogli da utičemo. Šut dolazi sa samopouzdanjem, sa dobijenim utakmicama, sa dobrom odbranom... Taj segment me ne brine, bićemo na visokom nivou", rekao je Vlado Šćepanović.



One je rekao da crno-beli moraju biti na ovakvom energetskom nivou.



"Ne pričam o broju poena koliko ćemo da postignemo, već o energiji, ona je jedino merilo. Partizan mora ovako da igra, energetski Partizan, ne da može, nego mora da igra," ističe Šćepanović.