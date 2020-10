Scenario kojeg smo se bojali sve realniji, bez NBA zvezda u Tokiju posle 30 godina?!

Pisali smo, nova sezona u NBA ligi najverovatnije neće početi pre januara, što će napraviti veliki problem za Olimpijske igre u Tokiju.OI će se održati od 23. jula do osmog avgusta, pomerene su za godinu dana zbog pandemije koronavirusa.Ukoliko sezona u NBA ligi krene u januaru, sasvim je jasno da je minorna šansa da se i regularni deo iste završi na vreme za Olimpijske igre, o plej-ofu već nema ni govora.To bi značilo da u Tokiju nećemo gledati NBA košarkaše, pa se došlo na ideju da se eventualno napravi pauza u NBA kako bi igrači iz najjače lige sveta dobili priliku da predstavljaju svoju zemlju na Olimpijskim igrama.Ipak, Adam Silver smatra da je tako nešto malo verovatno.", izjavio je komsear NBA lige.Dakle, šanse da igrače iz NBA lige gledamo u Tokiju su sve manje, to će biti i veliki udarac za Srbiju, koja izvesno neće moći da računa na prve zvezde i za kvalifikacioni turnir u Beogradu. Kako stoje stvari, u Tokiju ćemo gledati prvi košarkaški turnir posle 30 godina na Olimpijskim igrama bez NBA igrača, jasno je koliko će to udarac biti za kvalitet i rejting čitavih Igara.