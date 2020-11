Sastanak sa papom prošao odlično - NBA spreman za početak

NBA nam se uskoro vraća - datum je 22. decembar.



Regularna sezona je smanjena na 72 utakmice zbog pandemije COVID-19 virusa koji broji milione zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama.



Juče je asocijacija igrača NBA imala sastanak sa papom Franjom u Vatikanu, teme su bile socijalna pravda i rasna nejednakost. Razgovorima su prisustvovali Entoni Toliver, Kajl Korver, Sterling Braun, Džonatan Isak i Marko Belineli.



Uz papin blagoslov spremamo se za novu NBA sezonu.

United for change.



“With @Pontifex's support and blessing, we are excited to head into this next season reinvigorated to keep pushing for change and bringing our communities together.” NBPA Secretary- Treasurer, @ATolliver44 pic.twitter.com/ne0FmkcKAc