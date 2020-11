Saši Obradoviću je ovako slađe...

"Važno je pobediti. Važna pobeda, možda je ovako i slađe. A, da sam zadovoljan nešto preterano, možda samo rezultatom. Bez povoda smo dali Partizanu priliku da se vrati u utakmicu", rekao je Obradović za Arenu.



Crveno-beli su vodili većim delom utakmice, a Partizan je na kraju imao šut za pobedu.



"Mislim da nije bila toliko kvalitetna utakmica, više je rezultatski bila zanimljiva. Mnogo smo grešaka pravili, pogotovo u odbrani. Umor je prisutan zbog prethodne dve nedelje, dva dupla programa u Evroligi, što je moglo da se vidi u našoj koncentraciji", kazao je Obradović.



On je izrazio nadu za što brži povratak navijača na tribine.



"Nije prava atmosfera. Stalno se nadamo da ćemo ponovo da vidimo navijače koji su sigurno najbolji na svetu", istakao je trener Crvene zvezde.



Posebno je istakao da je ABA liga prioritet Zvezde.



"Nama je najvažnija ABA liga, ona je prioritet. Održali smo tu prednost. Dobro je to što smo pobedili i ovde", naveo je Obradović.



Zvezda će u sledećoj utakmici igrati u Evroligi protiv Efesa, a Obradović je rekao da je to jedna od najboljih ekipa u takmičenju i da njegov tim "nema šta da izgubi" i da će igrati hrabro.



