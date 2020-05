Saša Pavlović se oprostio od legende

Kao igrač je 10 godina proveo u Čikago Bulsima, koji su povukli iz upotrebe dres sa brojem četiri u njegovu čast.



Tri godine je vodio Bulse pre nego što je 1985. godine seo na klupu tima iz Solt Lejk Sitija, najpre je tri godine radio kao asistent, a potom je od 1988. do 2011. godine predvodio "Džezere".



Svake godine su pod njegovom palicom igrali u plej-ofu, a najbliži osvajanju titule bili su u velikim finalima sa Džordanovim Bulsima.



Ostvario je 1223 pobede sa Jutom, pa je franšiza iz Solt Lejk Sitija povukla taj broj u njegovu čast.



Član je i Kuće slavnih, a pod njegovim vođstvom je čast imao da igra i Saša Pavlović i to u svojoj ruki sezoni.



"Bio je veliki trener i veliki čovek.



Znate kako je kada ste klinac, svestan da imate talenat, a opet nemate iskustva, ulazite u sve novo, bez znanja (engleskog) jezika. Ispred vas stoji trener – NBA gromada. I onda, polako sedne s vama da razgovara, sa velikim razumevanjem i poštovanjem. Bio je ogroman autoritet, slično kao evropski treneri, ali sa ozbiljnim uvažavanjem svakog igrača i njihovih ličnosti", izjavio je Pavlović, prenosi " Džeri Sloun će ostati upamćen kao najuspešniji trener u istoriji Jute Džez, ali i jedan od najuspešnijih trenera u čitavoj NBA ligi.Kao igrač je 10 godina proveo u Čikago Bulsima, koji su povukli iz upotrebe dres sa brojem četiri u njegovu čast.Tri godine je vodio Bulse pre nego što je 1985. godine seo na klupu tima iz Solt Lejk Sitija, najpre je tri godine radio kao asistent, a potom je od 1988. do 2011. godine predvodio "Džezere".Svake godine su pod njegovom palicom igrali u plej-ofu, a najbliži osvajanju titule bili su u velikim finalima sa Džordanovim Bulsima.Ostvario je 1223 pobede sa Jutom, pa je franšiza iz Solt Lejk Sitija povukla taj broj u njegovu čast.Član je i Kuće slavnih, a pod njegovim vođstvom je čast imao da igra i Saša Pavlović i to u svojoj ruki sezoni.", izjavio je Pavlović, prenosi " Nova ".







Bivši košarkaš Partizana je 2003. godine stigao u najjaču ligu sveta i u redove Džezera, Sloun je tada bio jedna od najvećih trenerskih zvezda u ligi.



"To ste možda mogli da saznate na interentu ili u novinama, jer su u SAD ti podaci javni. Međutim, Sloun nikada nije pokazivao bilo kakvu nadmenost, niti je iskazivao da se bilo šta meri novcem. Uvek su mi u sećanju slike kako na trening dolazi kamionetom, sa kačketom “Džon Dir”, kao sav ostali svet", ističe Pavlović.



Kada je posao bio u pitanju, Sloun je zahtevao disciplinu. Kako kaže Pavlović, žal je što tokom svoje sjajne karijere nije osvojio NBA prsten.



"Naravno, znao se red. Do detalja je vodio računa o gotovo svemu, ukazivao na greške, trudio se da budemo ne samo bolji igrači, nego i ljudi… Brinuo se o nama, čak i van dvorana. Daću vam jedan mali primer: u vreme kada nije potojao NBA dres kod, uvek nas je upozoravao da budemo adekvatno obučeni, dok nam je tokom utakmica odmah skretao pažnju da uvučemo dres u šorts. Možda se to nekome sa strane čini beznačajno, ali zapravo govori o jednom ozbiljnom sistemu vrednosti koji je uspostavio Sloun i koji je i danas izuzetno cenjen. Ostaje žal što sav njegov trud nije nagrađen šampionskim prstenom, ali, kao što ste rekli, njegovo delo je veće o svakog šampionskog prstena, to najbolje znamo mi koje nas je trenirao", rekao je Pavlović o svom bivšem treneru.