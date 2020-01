Saša Pavlović otkrio još detalja, evo zašto je Majk Meloun fantastičan izbor!

Majkla Melouna Saša Pavlović, koji ga je odlično upoznao tokom svoje NBA karijere, dok je igrao za Klivlend Kavalirse. Mnogi su pozitivno iznenađeni izborom trenera Denver Nagetsa za člana stručnog štaba reprezentacije Srbije tokom kvalifikacija za Olimpijske igre , pa čak i, koji ga je odlično upoznao tokom svoje NBA karijere, dok je igrao za Klivlend Kavalirse.





Naravno, Pavlović je oduševljen ovom vešću i uveren da je to još jedan sjajan potez selektora Igora Kokoškova.





''Neverovatno! Još jedan odličan Igorov potez, posle izbora Dejana Milojevića i Vlade Jovanovića za pomoćnike, i profesora Vladimira Koprivice koji će biti u timu za kondiciju... Sve to ukazuje na cilj Srbije...'', istakao je Pavlović u razgovoru za '' istakao je Pavlović u razgovoru za '' Novosti ''.





Potom se osvrnuo na svoju saradnju sa Melounom i tom prilikom otkrio još nekoliko zanimljivih detalja koji povezuju Melouna i Srbiju.





''U to vreme, kao pomoćnik u Klivlendu, Majk je bio zadužen za odbranu. Pogledajte, kao mlad tim, mi smo 2007. stigli do velikog finala. Igrali smo paklenu odbranu. Izgradio je izuzetan autoritet, ali i odlične odnose sa svim igračima.



Uvek je cenio naše igrače, ali mi je impozantno to koliko je upućen u srpsku opštu istoriju. Bilo mi je simpatično da uvek kada vidi mog oca Duška na tribinama, pozdravi ga sa tri prsta.







Sada mi je drago što će i naši ljudi imati prilike da ga još bliže upoznaju, jer je odličan trener i odlična ličnost. Pogledajte samo šta je napravio sa Denverom, koliko je imao hrabrosti da prepozna Nikolin talenat i dopusti mu da ga razvije do ol-star visina, na zadovoljstvo navijača Nagetsa, ali i naše'', poručio je Pavlović i dodao da jedva čeka okupljanje našeg nacionalnog tima.