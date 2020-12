Saša Obradović: ''Ne tražim alibi, padovi su normalni''

"Vidi se da rastemo. Bili smo koncentrisaniji, energija je od početka bila tu, bila je i na klupi, doprinosili su svi koji su ulazili. Bilo je lepo za gledanje, pre svega. Video se ekstra pas u odnosu na prošle utakmice", rekao je Obradović posle utakmice.



Ponovo je bilo pada u igri, pošto su crveno-beli u jednom trenutku ispustili dvocifrenu prednost.



"Ne tražim nikakav alibi, ali padovi su normalni. Igramo protiv najboljih mogućih ekipa. Ova je u top tri napadačke u Evroligi. Bila nam je potrebna dobra odbrana. Kao i u ranijim utakmicama gde smo imali kontrolu igre, sada bih rekao da smo imali i mnogo bolji napad, za šta je 20 asistencija potvrda", kazao je Obradović.



Trener Zvezde je ponovo istakao koliko nedostaju navijači.



"Znamo da bi ovo izgledalo totalno drugačije, možda samo i sudijske odluke bi bile drugačije. Da imamo navijače, samopouzdanje i energija... Razmišljam samo o danu kada ću da budem tu i zajedno da pobeđujemo", istakao je on.



Zvezdi nedostaje Lengston Hol, koji će se uskoro vratiti posle povrede, a očekuje se i novi plejmejker Kino Kolom.



"Još jedan igrač koji u ovakvoj rotaciji može da pomogne. Kolom ima iskustvo, brojne utakmice... Bez obzira na sve, moramo da vidimo u kakvom je stanju, ne možemo odmah sve da očekujemo od njega, treba posebno da se uvodi u sistem. Pošto je to pametan momak, mislim da će to biti nešto brže", rekao je Obradović.

Crvena zvezda će u narednoj evroligaškoj utakmici gostovati u utorak Zenitu u Sankt Peterburgu.



Pre toga će se sastati sa Cedevita Olimpijom u ABA ligi.



Obradović je naveo da je ta utakmica označena kao "jedna od najznačajnijih u sezoni", da ekipa mora da se oporavi i da će biti dovoljno za pobedu ako bude bila na nivou kao protiv Valensije.