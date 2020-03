Saopštenje KSS posle elektronske sednice: ''Ova odluka je obavezujuća!''

U najkraćem, i zvanično su prekinuta sva košarkaška takmičenja, kao i sve aktivnosti vezane za takmičenja u Srbiji dok se situacija oko pandemije koronavirusa ne normalizuje.





U nastavku, prenosimo u celini današnje saopštenje Košarkaškog saveza Srbije.







''Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, Komisija za takmičenje KSS donela je na elektronskoj sednici 16. marta 2020. godine odluku o prekidu takmičenja i svih aktivnosti vezanih za takmičenja.



Sve sportske aktivnosti vezane za takmičenja se prekidaju do okončanja vanrednog stanja, u skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 29. od 15. marta 2020. godine).







Ova odluka je obavezujuća za sve Regionalne saveze koji vode takmičenja u svojoj nadležnosti, organizacije kojima je povereno takmičenje, kao i za sve klubove i učesnike u košarkaškom sportu. Ostale Odluke vezane za takmičenje Košarkaški savez će doneti naknadno.







O daljim merama Košarkaški savez Srbije će vas blagovremeno obaveštavati, koristeći uputstva i mere Ministarstva omladine i sporta. Odluka stupa na snagu odmah u skladu sa Službenim glasnikom RS broj 29. od 15. marta 2020. godine.

Košarkaški savez Srbije obaveštava sve košarkaške klubove i 3×3 klubove, sve igrače i igračice, košarkaške trenere i sve ostale košarkaške stručnjake i košarkaške radnike, uključujući i one koji su aktivni u bazičnoj košarci (u sistemu KS Srbije), da je uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji dana 15. marta 2020. godine, došlo do prestanka svih košarkaških takmičenja, do prestanka održavanja svih prijateljskih utakmica i do prestanka trenažnih procesa u košarkaškim i 3×3 takmičenjima.



Svi košarkaški i 3×3 klubovi pod ingerencijom KSS, dužni su da odmah:





• obustave učešće u košarkaškim takmičenjima svih nivoa;

• otkažu sve zakazane prijateljske utakmice;

• obustave sve vidove trenažnog procesa igrača i igračica;

• prestanu sa organizovanjem bilo kakvog vida rekreativnog bavljenja košarkom i 3×3;

• prestanu sa okupljanjem sportista i sportistkinja u svojim prostorijama.



Nalaže se svim košarkaškim i 3×3 klubovima, kao i regionalnim košarkaškim savezima sa teritorije KSS, da prate obaveštenja, naredbe i uputstva nadležnih državnih organa i da postupaju u skladu sa onim što u njima bude saopšteno.





O svim daljim merama koje će biti preduzete u košarkaškom sportu, KSS će obaveštavati svoje članove zvaničnim kanalima komunikacije (internet sajt i društvene mreže), putem sredstava javnog informisanja i svih drugih dostupnih načina komunikacije'', navodi se u saopštenju KSS.