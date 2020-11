Samo je zamirisalo na ludi preokret, Zvezda poražena od glavnog favorita za titulu!

Predstavnik Srbije u Evroligi ekipa Crvene zvezde mts je danas poražena u Barseloni od ekipe Šarunasa Jasikevičijusa koja je verovatno i glavni konkurent za osvajanje titule u ovom takmičenju. Barsa je slavila sa 76:65.







Crvena zvezda mts je stigla do prvih poena tek u petom minutu utakmice, tada je smanjila preko Terija na 7:2.



Barsa je bila daleko bolji rival u prvih 10 minuta, prednost je rasla iz minuta u minut, a podatak da je ekipa Saše Obradovića imala čak 7 izgubljenih lopti govori i o defanzivi Barselone, ali i o dekocentraciji Zvezde.



Već posle deset minuta bilo je 19:6.



Zvezda se mučila i u drugoj četvrtini, nije imala poen iz igre u prva četiri minuta, tek u petom je Lengston Hol pogodio za 25:10 što je nateralo Jasikevičijusa da traži tajm-aut.



Podatak da su samo trojica košarkaša Crvene zvezde mts bila upisana u listu strelaca u prvih 15 minuta dovoljno govori o tome kakav je bio napad ekipe Saše Obradovića.



Davidovac je pogodio trojku na ulasku u poslednjih pet minuta poluvremena, a onda je isti igrač malo trgnuo crveno-bele novim poenima.



Nije bio dovoljan, naravno, Barsa je uvećala svoju prednost, Oriola je pogodio, pa Kalates, pa Mirotić 2+1... Volden je jedini bio koji je igrao dobro u napadu za Zvezdu u poslednjih par minuta poluvremena. Šlag na torti bila je trojka Higinsa u poslednjoj sekundi.



Barsa je krenula moćno i u drugo poluvreme, stigla do +22, Mirotić je briljirao već tada sa 20 poena.



I onda lagani pad Barselone što je Zvezda iskoristila, Dobrić je bio fantastičan, pogodio dve trojke, Rit ga je pratio, Zvezda je veoma brzo stigla do manjka od 12 poena.



Ipak, kratko je trajao bljesak Zvezde, Barsa je vrlo brzo vratila razliku koju je imala na poluvremenu.



Fantastično je krenula Zvezda u poslednju deonicu.







Igrala je odličnu odbranu, Barsa je teško pronalazila poene, a nakon poena Lengstona Hola bilo je 63:51, Jasičevičijus je morao da traži tajm-aut.



Držala je Barsa tih 12 poena prednosti nekoliko minuta, samim tim je bila sve bliže pobedi. I onda je usledila serija Tejlora Ročestija koji je pogodio trojku, pa dvojku za 69:62!



Samo je zamirisalo na totalni preokret.



Nažalost, to je bilo najbliže što je ekipa Crvene zvezde uspela da stigne do kraja utakmice, Barsa je kasnije mirno privela meč kraju i slavila novu pobedu u Evroligi, Kalates, Mirotić i Oriola su održali prednost domaćina.







Nikola Mirotić je imao 23 poena, indeks 31. Oriola sa 12 i Kalates sa 10 su bili njegovi najbliži pratioci.



Kod Zvezde jedini dvocifren Dejan Davidovac sa 12 poena. Rit i Teri po 9, Džordan Lojd je podbacio sa samo 2 ubačena poena.