Sale opet o Evrokupu, zna li formulu?

Za "Radio Bolonja 1" je govorio Aleksandar Saša Đorđević i imao je šta da kaže na temu završnice Evrokupa.



Ono što je skoro sigurno jeste da će nastavak uslediti, no sačekajmo da vidimo kada će pandemija prestati.



"Čekamo na odluku Evrokupa oko Fajnal ejta i načina na koji bi mogao da se odigra. Sve zavisi od toga kako će se završiti sezona. Ne postoji čarobna formula sa kojom bi se sezona završila na idealan način. Kada se bude igralo, sve će biti završeno. Želimo što pre na teren", rekao je Đorđević.



Pomenuo je i ekonomsku stranu koja ne sme biti zanemarena.



"Postoje televizijski ugovori, sponzori, igranje u toku leta koje mora da se poštuje. Ne znači da će situacija biti pod kontrolom svuda kada se smiri ovde u Italiji. Ne znam da li će se finala Evrolige i Evrokupa odigrati. Ovo je situacija koju moramo da poštujemo. Moramo da budemo spremni da igramo svakog momenta u naredne dve ili tri nedelje kada se za to steknu uslovi. Moramo da zadržimo spremu koliko je to moguće. To je jedina stvar koju možemo da učinimo", rekao je Đorđević.