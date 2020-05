Sale Đorđević uskoro dobija poznatog komšiju?

Kako prenosi "Sportando", Jasmin Repeša bi ponovo mogao da radi u Italiji.



Naime, Fortitudo iz Bolonje razmatra angažovanje iskusnog hrvatskog stručnjaka, ukoliko odluče da se rastanu sa trenerom Martinom.



Antimo Martino ima još godinu dana na ugovoru sa italijanskim klubom, ali uprava do 15. juna ima pravo da se sa njm rastane.



Iako je ostvario dobre rezultate, imao je nesuglasica sa upravom oko angažovanja igrača i mogao bi da ostane bez posla.



Ukoliko se to dogodi, glavni kandidat da ga na klupi Fortituda nasledi je Jasmin Repeša.



On je od 2002. do 2006. godine već predvodio Fortitudo, osvojio je sa timom iz Bolonje i titulu u Italiji 2005. godine.



Poslednji angažman imao je u podgoričkoj Budućnosti prošle sezone.