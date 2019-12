Sale Đorđević - Ovo je njegova poruka pred dvoboj sa Partizanom!

Košarkaši Partizana će u Top 16 fazi Evrokupa igrati protiv Virtusa, Trenta i Darušafake, a takmičenje otvaraju 8. januara u ''Štark reni'' protiv Virtusa koji sa klupe vodi legenda Partizana i naše košarke Saša Đorđević.







On je na tu temu danas govorio za '' BC Partizan TV '' i tom prilikom pohvalio ono što Andrea Trinkijeri sa svojim igračima, uz podršku uprave kluba rade ove sezone.





''Sve grupe u Top 16 su jake grupe. Mnogo je ambicioznih ekipa, mnogo je ekipa koje računaju na dalji prolaz i na odlazak u četvrtfinale, polufinale, čak i do finala. Sve ekipe su sa pravom ambiciozne i traže prolaz do Evrolige, pa tako i sve ekipe u našoj grupi.



To su sve kod nas ekipe koje su igrale Evroligu, znaju šta to znači, Partizan pre svega koji pravi jednu izuzetno jaku ekipu. Postoji jedan proces koji su preuzeli, postoji jedna organizaciona struktura.







Sigurno i jedan ambijent fantastičan košarkaški uz navijače i punu halu koja ih stalno prati. Prema tome, to je jedna 'forca' evropske košarke koja traži način da se vrati u veliko takmičenje.







Isto tako i mi imamo svoje ambicije. Biće jako interesantno i sigurno i dosta emotivno, ali svi smo profesionalci i tražićemo način da uradimo najbolje naš posao jer je to ono zbog čega smo angažovani'', izjavio je Đorđević.





Na kraju je ''bacio pogled'' i na ostale tri grupe.





''Što se tiče drugih grupa, sve ekipe pratimo, sve ekipe poštujemo, svi su imali uspone i padove. Mi smo poslednju utakmicu naše grupe odigrali na dobar način. Ne možda celu utakmicu, ali kako ja volim da kažem, igra se da se pobedi ne samo da bi se igrali.







Imamo određeni plan i proces. I mi smo ekipa koji kroz taj proces traži jedan gradualni razvoj i dolazak do maksimalnog takmičenja, da li kroz takmičenje ili kroz način investicija koje postoje i plan koji je preuzet od strane našeg vlasnika gospodina Zanetija i grupe Segafredo. Idemo dalje kao takmičari i na taj način ćemo i pristupiti svakom protivniku uz veliki respekt'', zaključio je Đorđević.