Sakramento pobedio uz pomoć VAR, Majkl Džordan nam dokazao da je u pravu?

Domantasu Sabonisu je poništen koš, taćnije sudije su pregledavale snika nakon što se ispostavilo da Rišaun Holms nije dirao loptu u silaznoj putanji. Koš je poništen, u narednom nadadu Badi Hild je pogodio trojku pa su Kingsi dobili drugi put u sedam mečeva. Hild je pogodio šest trojki, iskusni Harison Barns brojao do 30, na drugoj strani Sabonis 28, uz 11 skokova, Brogdon 24, sledeći rival za Kingse su Blejzersi koji su ih rasturili za vikend. Naš Bjelica nije igrao.



Portland je tukao Toronto u Oregonu, MekKOlum je brojao do 39, postigao je i poslednje koševe na utakmici, Paskal Siakam je promašio pobedu za Kanađane, drugi put u dve večeri, isto mu se dogodilo prošle večeri u San Francisku. Kamerunac nije tako mogao da uživa u prvom tripl-dablu karijere, 22 poena, 13 skokova, 10 asistencija. Lilard je ubacio 20 poena za Portland, Melo Entoni 20 sa klupe.



Oslabljena Filadelfija je pala u Atlanti, Houksi su bili bez Bogdanovića koga čeka duža pauza, Tre Jang je ubacio prvih šest poena u nastavku, tada je domaćin napravio 15:2 i odlepio se, mladi bek je završio sa 26 poena, na drugoj strani Embid 24 i 11 skokova. Siksersi bez Simonsa, Harisa Šejka Miltona i još par igrača sa klupe. Australijanc je povređen ostali su izostali zbog Kovid protokola.



Vašington je prekinuo seriju od tri poraza, dobio prvi put kod kuće ove sezone. Pali su odlični Sansi, Bredli Bil je ubacio 34 poena, nije ponovo bilo Vestbruka propustiće još par mečeva. Feniks je na 7-4, Devin Buker je ubacio 33 poena, Kris Pol 14, uz 11 asistencija. Bredli Bil je inače vodeći strelac NBA, pre ove utamice je u dva meča ubacio 101 poen, 60 Siksersima i 41 Bostonu, a onda je propustio zbog zdravastvenog protokola meč u protiv Majamija.



Milvoki je peti put u nizu dobio Orlando u regularnoj sezoni, Adetokumbo je završio sa 22 poena, vratio se posle utakmice pauze, nije bilo ni potrebno puno da se zamara, lak trijumf Baksa koji su oslabljeni, izgubili su tri u nizu. Vučević je uz 28 poena, imao 13 skokova, ali Medžik nije imao šansu.



Dilon Bruks je sa 21 poenom predvodio Memfis do pobede u Ohaju, "Grizliji" su prvoi izgubili +16, ali ipak dobili meč. Igraju bolje od očekivanog ovo je njihov treći trijumf u četiri meča u gostima.



Dobro igtra i Šarlot, Gordon Hejvard se ispostavio kao dobro pojačanje, iako su svi kritikovali Majkla Džordana što mu je dao toliki ugovor. Hejvard je ubacio 34 poena, daje blizu 30 tokom pobedničke serije Hornetsa. Oni su odigrali odličnu odbranu spustili Rendla na 11 poena, LaMelo Bol je posle istorijskog tripl-dabla završio sa 8 poena, ali imao 14 skokova, najviše u kratkoj NBA karijeri i 7 asistencija. Hornetsi vode u ligi po broju timskih asistencija, ovo je inače njihova četvrta pobeda u nizu.



NBA je odložila dva duela, sinoćnji Nju Orleansa i Dalasa i onaj koji bi trebalo da se igra večeras, između Bostona i Čikaga. Dalas nije imao osam igrača da izvede u noćašnjem meču zbog korone.



Rezultati:



Šarlot - Njujork 109:88

Klivlend - Memfis 91:101

Orlando - Milvoki 99:121

Vašington - Feniks 128:107

Atlanta - Filadelfija 112:94

Portland - Toronto 112:111

Sakramento - Indijana 127:122