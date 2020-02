Sakramento ostao u životu, Jang iz snova, kraj za Kajrija!

Trae Young put up a career high 50 piece nugget and got the W! #ThatBoyCold pic.twitter.com/F8DuCwIf8D — Everything Georgia (@GAFollowers) February 21, 2020

Sakramento se sa pauze vratio pobedom i to protiv tima koji je jedno od prijatnijih iznenađenja sezone. Iskusni Harison Barns je sa sedam trojki otvorio vrata pobede za Kingse, ubacio je 32 poena. Bjelica opet dobar, 8 poena, 6 skokova, 5 asistencija, pisali smo, on koristi svoje šanse i popunio je rupe u timu nastale povredama Beglija iHolmsa. Bogdanović 9 poena, 3 asistencije, promašio je sve četiri trojke.Kod "Grizlija" je više od šest minuta dobio Gudurić za par poena, drugi pik drafta Moranta je ubacio 19. Činilo se da je sve rešeno, Sakramento je imao +15, ali su loše šutirali bacanja i dozvolili rivalu da se vrati u meč i smanji na 125:124. Ipak, nekako su se održali, Hild je pogodio oba bacanja i to je bio kraj nade za goste. Sakramento je inače dao u prvom poluvremenu 70 poena, najviše u sezoni, Sparsima su u nastavku dali takođe 70 koševa.Posle ovog trijumfa kasne za "Grizlijima" šest pobeda. Nije još sve izgubljeno u borbi za doigravanje, ali Kingsi bi morali da pobeđuju u seriji, iskreno, pitanje je da li su za to sposobni.Laka pobeda Hjustona u San Francisku, 29 poemna i 10 asistencija Hardena, jasno Voriorsi su bili nedorasli protivnik, na kraju Teksašani su ih zaledili na -30. Pojačanje iz Minesote Vigins je dao 22 poena, Smajlagić za 11 minuta, 3 poena, 3 skoka i 2 asistencije. Vestbruk je isključen, ubacio je 21 poen, posle guranja sa nekoliko igrača Voriorsa, dobio je drugu tehničku, morao u svlačionicu ali se to nije odrazilo na rezultat. Inače, Voriorsi su potvrdili da Tompson neće igrati do kraja sezone, treba ga očekivati u kampu u oktobru, dok će se Stef Kari vratiti za nedelju dana u tim posle loma ruke.Filadelfija je nakon produžetka slomila Bruklin, Embid je ubacio 39 poena, imao 16 skokova, pa su Siksersi u svojoj "tvrđavi", iako bez Bena Simonsa uspeli da savladaju Netse. U produžetku su Burks i Milton pogodili važne poene, pa je pobeda ostala u "Vels Fargo Centru" gde Filadelfija ima skor 26-2 ove sezone. Inače, Netsi su ostali bez Irvinga, za njega je operacija ramena kraj sezone, pa će Dinvidi, Haris, LeVert, Prins i Džaret Alen morati da pojure doigravanje bez dve glavne zvezde, Duranta i Irvinga.Majkl Bridžis je nastavio tamo gde je stao na Ol-Staru, 22 poena za pobedu Šarlota u Čikagu, Malik Monk najefikasniji sa 25 poena, Čikago je promašivao, prvih 17 pokušaja za tri poena, gubili su sa 20 razlike u drugom poluvremenu, na kraju malo ublažili poraz. Slaba uteha, izgubili su sedam u nizu...Fantastična partija Tre Janga, 50 poena rekord karijere, pogodio je osam trojki i srušio favorizovani Majami. Pobeda Atlante jeste iznenađenje, ali Hit često van svoje dvorane nema rešenje. Nedovoljan je bio Adebajo sa 28 poena, 19 skokova i 7 asistencija. Majami loše igra u poslednje, vreme pet poraza u sedam mečeva, 13-17 na strani, Spelstra je ljut na odbranu kojua je dozvolila visoke procente šuta domaćinu koji je jedan od najslabijih timova lige.Adetokumbo je rasturioi slabašni Detroit, 33 poena, 16 skokova za Grka, Baksi su dali 70 poena u prvom poluvremenu, jasno posle trampe Dramonda, Pistonsi su tužni, izgubili su svih pet mečeva, otkupili ugovor Redžija Džeksona, pa ovaj mladi tim ne ide nigde, jednostavno biče vreća za udaranje do kraja sezone.