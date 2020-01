Šakotino pitanje, kako se oporaviti za Albu?

"Moraćemo brzo da vratimo energiju i da se oporavimo kako znamo i umemo", rekao je Šakota za sajt kluba u najavi utakmice.



Zvezda je u sredu izgubila od Žalgirisa, a već sutra je očekuje novi duel u Evroligi protiv Albe, takodje u Beogradu.



Šakota neće moći da izvede ekipu na trening u Areni zbog gustog rasporeda i velikih napora.



"Igramo protiv ekipe koja ima dobro poznat način igre, a to je tranzicija, puno kontranapada, šuteva. Ne smemo da zaboravimo da nas je sa tim stilom igre Alba potpuno nadigrala u Berlinu. Alba pokazuje da je u dobroj formi, igraju dugo zajedno i imaju iskusnog trenera koji je postavio svoj sistem u kome ovi igrači igraju već nekoliko sezona", kazao je Šakota.



Košarkaš crveno-belih Ognjen Dobrić pozvao je publiku da, poput duela sa Žalgirisom, ponovo podrži ekipu u "još važnijoj utakmici" sa Albom.



"Mnogo se trošimo u ovom ritmu. Kada se na to dodaju i brojne povrede... Medjutim, verujemo da možemo brzo da se osvežimo i koliko - toliko oporavimo, i pripremimo za ekipu koja igra potpuno drugačije od Žalgirisa", naveo je Dobrić.



Albu je ocenio kao ekipu koja igra izuzetno brzo, sa najvećim brojem poseda, šuteva i kontranapada u celoj ligi.



"To znači da moramo da kontrolišemo dešavanja na parketu, da ih usporimo, da igramo čvrsto i pametno u odbrani", rekao je Dobrić.



Utakmica Zvezda - Alba u 20. kolu Evrolige igraće se sutra od 19.00.