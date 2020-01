Šakota zadovoljan trijumfom, ali ne sasvim, objasnio dolazak trojice pojačanja!

Trener košarkaša Crvene Zvezde Dragan Šakota rekao je posle večerašnje pobede nad Bajernom da se njegova ekipa dobro pripremila za meč, kao i da nije očekivao ovako ubedljivu pobedu.



"Za večerašnji meč imali smo više vremena da se pripremimo i uigramo. Mislim da smo mnogo toga pokazali i nemam šta da zamerim ekipi. Ovo je bila zaslužena pobeda, koja je došla pre kraja, iako se mi spremamo za izjednačenu borbu", rekao je Šakota novinarima posle meča.



Zvezda je pred punom Beogradskom arenom s 93:63 pobedila Bajern Minhen u 17. kolu Evrolige.



"Mislim da nismo imali mnogo propusta večeras, ali siguno nismo imali fluentnost sa svim igračima. To je ono što želim da malo poboljšamo, kao i igru ispod koša, jer sada već imamo igrače za to. Sve to bi moglo da se unapredi kako ne bismo zavisili samo od šuta i odbrane. Naravno, balans u napadu i odbrani je najbitniji. Sve je večeras dobro izgledalo, ali uvek težimo boljem", rekao je on.



Na pitanje novinara kako se odlučuje koji igrači će imati veću minutažu i ko će biti u sastavu, Šakota je rekao da mora da donosi teške odluke usled velikog broja mečeva u dva bitna takmičenja.



"Ne razmišljamo mi o igraču koji sedi sa strane, normalno da svako želi da igra, ali moramo da razmišljamo da nosioci igre ne uđu preterano u minutažu, to je problem svih timova u Evroligi... Zna se kada se gleda i broji rezultat, a to je kraj", kazao je Šakota.



Upitan o nedavnim pojačanjima "crveno-belih", Marku Jagodiću Kuridži, Vladimiru Štimcu i Kevinu Panteru, on je kazao da su pojačanja bila neophodna.



"Mi smo imali prelaz koji je kratko trajao. Ti igrači su bili preporučeni, pogledao sam liste, videli šta nam treba i gde imamo duži period problem... Kuzmić nije onako kako smo očekivali od početka, trebao nam je efikasniji igrač ispod koša, i to smo dobili u Štimcu. Marko Jagodić ima energiju, dokazao je u utakmicama u ABA ligi da zaslužuje da dobije veću priliku u životu. Panter jeste moja ideja, jer smo rekli da nam fale bekovi i ukazala se šansa da izađe iz ugovora", rekao je Šakota.