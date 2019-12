Šakota stao u odbranu ''najboljeg pleja'' Čovića: ''Zašto to naši navijači rade?!''

"Ovaj meč imao je duplu pobedu, oni su dobili prvo poluvreme, a mi drugo. Oni su igrali sjajno u prvom delu, nismo imali rešenja za njihovu igru. To se sve promenilo u drugom, jer smo krenuli sa više energije i boljom odbranom došli do preokreta. Na kraju mislim da smo zaslužili pobedu", rekao je Šakota novinarima posle utakmice.



Plejmejker Lorenco Braun predvodio je crveno-bele do trijumfa sa 34 poena.



"Nisu nam cilj rekordi u ovakvim situacijama, on je pauzirao šest dana, ali meni je bilo kao mesec dana. Toliko brzo idu utakmice, da sam mislio da je prošlo mnogo više. Kada ga nema pitaš se kada će se vratiti... Jeste bitan za ekipu, ali da li će i kako će igrati večeras nisam znao. Krenulo ga je i mnogo nam je pomogao danas", rekao je on.



Navijači su drugog plejmejkera Filipa Čovića izviždali prilikom izlaska iz igre u drugoj četvrtini, a Šakota je stao u njegovu odbranu.



"Došao sam ovde i imam jednu ekipu, znam kvalitet svakoga i to je to što imamo, nemamo drugu ekipu. Ja za 46 godina nisam doživeo nešto nepoštenije...







Imao sam sa svojim sinom sličnu situaciju. On je možda i najbolji plejmejker kog imamo, a Lorenco Braun je najbolji igrač. Nije za potcenjivanje, ne mogu da shvatim zašto to naši navijači rade...