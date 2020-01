Šakota pred Cibonu: ''Zakuvalo se...''

Posle dva vezana poraza u Evroligi, od Žalgirisa i Albe u Beogradu, košarkaši Crvene zvezde sutra će dočekati ekipu Cibone, u susretu 16. kola ABA lige.





Crveno-beli i dalje imaju kadrovskih problema, ne samo zbog povreda, već je i virus pogodio pojedine igrače, ali trener Dragan Šakota protiv Zagrepčana priznaje samo pobedu.







''Sledi nam prebacivanje na utakmicu ABA lige i meč sa Cibonom. Sa rezultatima u poslednje vreme prilično se 'zakuvalo' na tabeli, a mi smo u situaciji da je svaka utakmica mnogo važna.



Nema priče o snazi protivnika o okolnostima, već su važne samo pobede. Saledi nam meč sa ekipom koja je odigrala dobre utakmice u Beogradu, pobedili su Megu, protiv FMP-a su vodili 15 razlike u jednom trenutku, što znači da ćemo morati da odigramo sa punom koncentracijom i uz maksimalan respekt'', rekao je Šakota.



Ognjen Kuzmić će i ovoga puta biti jedan od Zvezdinih najvećih aduta pod košem.





''U ABA ligi koje je za nas najvažnije takmičenje i to uvek kažemo, sada smo u poziciji da pobedama uđemo u prva četiri što je i osnovni cilj, a onda u plej ofu da pravimo dalje korake.







Da bi do toga došli moramo da se maksimalno fokusiramo na svakog protivnika i da ga maksimalno ozbiljno shvatimo. Samo tako možemo da dođemo do rezultata. Posle dve vrlo teške utakmice u dva dana, imali smo vikend da se pripremimo za Cibonu i uz ozbiljan pristup verujem da ćemo doći do pobede'', izjavio je Kuzmić.



Kako se navodi na klupskom sajtu, trener Dragan Šakota na dan utakmice odrediće postavu od 12 igrača koji će nastupiti na ovoj utakmici, imajući u vidu pomenute kadrovske probleme.