Šakota ostao u Beogradu, ali Zvezda pred Fener ima još dva velika problema!

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u utorak u Istanbul gde ih u sredu od 18.45 očekuje meč 27. kola Evrolige sa Fenerbahčeom.



U prvom meču u Beogradu, Crvena zvezda je slavila u utakmici 2. kola ovogodišnje Evrolige rezultatom 68:56.



Dodatni hendikep za "crveno-bele" predstavlja i činjenica da zbog povreda u Tursku nisu otputovali Ognjen Dobrić i Čarls Dženkins.



"Igramo sa ekipama koje žele visok plasman i te utakmice sigurno neće biti lake. Ne bih ulazio u to zašto je Fenerbahče ušao u seriju koja ih trenutno odvaja od visokog plasmana. Gledao sam ih sve utakmice ove godine. Tehnički imaju sve. Igramo sa ekipom koja možda po plasmanu ne opravdava tu ulogu, ali za mene je Fenerbahče od početka jedan od favorita za trofej", smatra trener Dragan Šakota koji će zbog zdravstvenih problema ostati u Beogradu, a ekipu će sa klupe voditi pomoćnici na čelu sa Andrijom Gavrilovićem.



Vladimir Štimac počeo je sezonu u dresu Fenerbahčea, a tokom sezone ponovo se vratio među "crveno-bele" i svakako najbolje poznaje tim koji očekuje ekipu Crvene zvezde u sredu u Istanbulu.



"Mislim da trenutno stanje na tabeli nije njihovo pravo lice, ali vraćaju se i uključili su se u borbu za plej-of. Ne možeš da ideš na takvu ekipu i takvog trenera, a da misliš da nećeš biti maksimalno skautiran, to je jedna prava ‘mašinerija. Definitivno su favoriti protiv nas", rekao je Štimac.



"Raspored nam nikako ne ide na ruku. Već treću ili četvrtu nedelju imamo pet utakmica u 10 dana, ali ne smemo poraze da pripisujemo umoru, da se žalimo, već treba da se ‘skupimo’ kao ekipa i da 'kopamo' dalje. Naravno da želimo da pobedimo svaku utakmicu, tako idemo i u Istanbul", dodao je on.



"Crveno-beli" će u utorak uveče trenirati u "Fenerbahče Areni" a već u četvrtak u prepodnevnim časovima vraćaju se za Beograd i počinju pripreme za meč sa Makabijem koji je na programu u petak od 19 časova.