Šakota o "španskom" Zenitu, Štimac dao obećanje!

Košarkaši Crvene zvezde putuju u Kazanj u četvrtak u popodnevnim časovima, gde će u petak odigrati utakmicu 16. kola Evrolige sa Zenitom.



Meč se ovom prilikom igra u Kazanju, zbog zauzetosti hale u Sankt Peterbugu.



Trener Dragan Šakota istakao je da se više radi o "španskom" nego o klasičnom ruskom timu.





"Imamo ispred nas ekipu koja je pobedila CSKA, Olimpijakos, Žalgiris, Valensiju, njihovi rezultati skreću pažnju. To je ruski tim, ali ja bih mu dodao sve karakteristike španskih. Igraju u tranziciji, napadaju brzo, već sam rekao da nam taj stil nije najdarži, ali pokušaćemo da kontrolišemo ritam utakmice", kazao je strateg "crveno-belih".







"Ne mogu da predvidim koliko je njima Kazanj domaći teren ili ne, ali kada pričamo o nekim utakmicama iz kojih pokušavamo da izvučemo neka iskustva da bismo ih iskoristili, pozivamo se na neke dobre utakmice. Milano nam je u onom trenutku odgovarao po načinu igranja. Imali smo dosta mogućnosti da se koncentrišemo i da igramo duže napade. Mi ćemo da probamo da pariramo Zenitu, a da li će to biti kao u Milanu, sumnjam jer je drugi profil ekipe. Trudićemo se da nađemo rešenje i u ovakvoj igri", rekao je Šakota koji se potom osvrnuo na povratak Vladimira Štimca.







"Morali smo da povećamo agresivnost i skor ispod koša. Dobro ga poznajemo, brzo će se uklopiti, to je ono što smo tražili", smatra Šakota.



Nakon toga, novinarima se obratio i Vladimir Štimac, ljubimac navijača Crvene zvezde.



"Pratio sam Zvezdu ove sezone i pre dolaska, ovo je jako teška sezona, jer ima taj Olimpijski turnir, pa utakmice idu kao na traci i uopšte nije lagano izdržati taj tempo, trenirati i spremiti se za sledeću utakmicu. Zvezda je za sada tu gde jeste, a daćemo sve od sebe da budemo bolji. To je ono što kažem, biće borbe sigurno. Imamo odlične igrači, srećan sam što ću biti deo ove ekipe. Spreman sam i to sam rekao treneru, stavio sam se na raspolaganje. Ako on želi i ako otputujem u Rusiju sigurno ću dati sve od sebe, boriću se kao da mi je poslednja utakmica, kao što svaku igram", rekao je Štimac.



Ekipa putuje u Kazanj u četvrtak u 17 časova, a nakon četvoročasovnog leta, odradiće u četvrtak ujutru trening u dvorani Uniksa u Kazanju.



Povratak u Beograd planiran je odmah nakon utakmice.