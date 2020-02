Šakota o "problemima koji se tiču samo Zvezde", Pavićević stao u odbranu "crveno-belih"!

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je da su večerašnja utakmica i poraz protiv Mornara došli u lošem momentu, ali da se problemi njegovog kluba nikoga ne tiču.



"Naši problemi se ne tiču nikoga, to je činjenica, sa time se borimo. Tako je to kad igraš Evroligu. Sve se nekako dogadja u lošem momentu, ovo je četvrta utakmica za osam dana i nismo izdržali", rekao je Šakota posle utakmice u Baru.



Zvezda je izgubila od Mornara sa 71:64, u 19. kolu ABA lige.



"Došli smo sa ambicijom i željom da pobedimo, utakmica je bila bitna, ali smo se mnogo istrošili na putu do ovde. Ništa se ovim nije bitno promenilo, sa pobedom bismo jedino bili bezbedniji u borbi za treću poziciju. Ovako kako je, sa tri pobede smo i teoretski u toj poziciji", kazao je trener "crveno-belih".



Šakota je čestitao Mornaru i naveo da je rival bio bolji.



"Nismo uspeli da uspostavimo igru kakvu želimo i nismo igrali onako kako možemo", dodao je Šakota.



Trener Mornara Mihajlo Pavićević prvi je počeo obraćanje medijima u Baru, ali je prekinuo govor i džentlmenski ustupio mesto Šakoti kada se njegov kolega iz gostujuće ekipe pojavio u pres sali hale Topolica.



"Veličanstvena pobeda protiv višestrukog prvaka, ekipe koja u Evroligi ima šansu za Top8. Znate šta znači ovo za naš klub i grad", rekao je Pavićević pre nego što je ustao.



Po završetku obraćanja Šakote, Pavićević je kazao da mu je drago što je košarka pobedila i istakao da je bio "spektakl i sve na najvišem nivou".



On je bio saglasan da je Zvezda u teškom momentu i da je Mornar na najbolji mogući način iskoristio umor protivnika.



"Neću da stajem u njihovu odbranu, ali su činjenice evidentne, da su igrali četiri utakmice u sedam dana, i to je ostavilo trag. Mi smo to na najbolji mogući način", istakao je Pavićević.



Zvezda i Mornar tri kola pre kraja imaju skor 12/7, koliko i Cedevita, i te tri ekipe će se boriti za treće i četvrto mesto koja vode u plej-of.